Зеленський прибув до Брюсселя на переговори з лідерами ЄС та НАТО

Президент України візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе низку переговорів із міжнародними партнерами

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе переговори з європейськими лідерами. Протягом двох днів глава держави планує зустрітися з керівництвом НАТО, Євросоюзу та очільниками низки європейських країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Сьогодні, 15 жовтня, заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції Емманюелем Макроном, а також прем'єр-міністрами Польщі, Данії та Бельгії. Крім того, український президент матиме аудієнцію в короля бельгійців Філіпа.

16 жовтня Зеленський планує зустрітися з президентом Європейської ради, президенткою Європейської комісії та прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії і Швеції.

🇺🇦 🇧🇪Зеленський прибув до Брюсселю для участі у засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами. Заплановано зустрічі з Генсеком НАТО, Президентом Франції та премʼєр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також президент матиме аудієнцію у Короля Філіпа. https://t.co/UJ763dnCY6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 15, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Глава держави наголосив, що для завершення війни необхідно посилювати тиск на Росію та збільшувати військову допомогу Україні. «Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя», – заявив Зеленський.

Раніше видання Financial Times повідомило, що під час саміту в Брюсселі 16 жовтня лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом'якшити публічну критику американського лідера Дональда Трампа.

Європейські політики побоюються, що різкі висловлювання українського президента можуть ще більше погіршити відносини Києва та Вашингтона. За словами джерел видання, вони мають намір висловити Зеленському критичні зауваження під час закритих переговорів, водночас підтвердивши подальшу підтримку України.