Тарута підтримав Тимошенко: кандидати підписали меморандум



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Тимошенко зауважила, її команду та команду Сергія Тарути єднають політичні цілі,

Тарута: Час перемагати і об’єднуватися всім проукраїнським силам

Кандидат на пост президента України від партії «Основа» Сергій Тарута ухвалив рішення підтримати на виборах 31 березня лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. У суботу в Києві політики підписали Меморандум про взаємодією, про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

«Є великий ризик того, що ще 5 років буде ця влада, триватиме війна і економічна розруха. Час перемагати і об’єднуватися всім проукраїнським силам. Ми розуміємо, що реальний кандидат, який може перемогти – це Юлія Тимошенко. У нас спільна енергія і цінності – побудувати щасливу Україну», – наголосив Сергій Тарута.

Він також додав, що об’єднання з Юлією Тимошенко – це сигнал іншим кандидатам, які міряють свої рейтинги, – подумати про країну.

Підписанти меморандуму беруть зобов’язання припинити війну на Донбасі та об’єднати країну, ухвалити Нову народну Конституцію, втілити в життя напрацювання, викладені в програмах кандидатів – Новий курс України та «Україна 2030».

«Україна може отримати як перемогу, так і на 5 років ми можемо зайти на коло деградації і по суті – саморуйнації. І тому особливе значення зараз набуває політична воля об’єднатися! Ви є розумієте, що ми не лише єднаємо наші команди на цих президентських виборах. Ми символічно можемо об’єднати Україну, що є набагато важливіше, ніж об’єднати команди», – наголосила лідер «Батьківщини».

Підписаний меморандум

Тимошенко зауважила, її команду та команду Сергія Тарути єднають політичні цілі, тому що «наші програми – Новий курс і ваша стратегія – вони співпадають так на відсотків 80».

«Я не порушу цінності і партнерство. Я можу закликати вас впевнено дивитися у майбутнє. Дякую за складне рішення», – підсумувала Тимошенко.