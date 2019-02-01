Тимошенко розказала, як треба відкорегувати медичну реформу



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Страхова медицина може бути побудована таким чином, щоб більшу частку страховки сплачував роботодавець, - лідер партії «Батьківщина»

Україні необхідно взяти ту модель, з якою живе 90% цивілізованого світу, - політик

Так звана медична реформа, введена чинною владою, не дала бажаних результатів ні для пацієнтів, ні для медиків.

Її треба правильно відкоригувати, зокрема вводити страхову медицину. Про це заявила Юлія Тимошенко під час спілкування з медичною спільнотою у Сумах, повідомляє прес-служба «Батьківщин».

«Необхідно взяти ту модель, з якою живе 90% цивілізованого світу, — медичне страхування, яке дає право кожній людині мати вільний доступ до отримання медичної допомоги», — зазначила лідер партії.

На її переконання, страхова медицина може бути побудована таким чином, щоб більшу частину медичної страховки платив роботодавець, який при цьому платив менше податків.

«Саме тому закон про медичне страхування треба ухвалювати одночасно з Податковим кодексом, щоб знизити податкове навантаження на бізнес. А для пенсіонерів, непрацездатних людей, малолітніх дітей страхування забезпечуватиме держава, оскільки це відбувається в усіх країнах, де діє страхова медицина», — пояснила Тимошенко своє бачення охорони здоров'я.

На жаль, нинішня реформа медичної галузі не вирішила основної проблеми: не зробила медичні послуги якісними і доступними, а зарплату лікарів — гідною, констатує лідер «Батьківщини».

До того ж український бюджет зараз настільки жалюгідний, що грошей ледь вистачило на першу ланку медичної допомоги, а друга і третя ланки переведені на госпрозрахунок. А це означає, що українці змушені самі дорого платити за обстеження і лікування з американськими і європейськими протоколами.

Ганебним провалом влади, на думку Тимошенко, є реорганізація швидкої допомоги. В українських реаліях перехід на американську систему, коли на виклик у надскладних ситуаціях виїздить швидка з парамедиками, призводить до того, що у 100% випадків людина потрапляє в лікарню.

«І якщо зараз нас міністр охорони здоров'я інформує, що можна викликати швидку лише тоді, коли температура — 40 градусів, якщо тиск піднявся за цією аналогією до 300, — їхати вже не треба, тоді вже треба машини посилати…» — зазначила Тимошенко.

На її думку, треба повертатися до європейської моделі швидкої допомоги, яка реагуватиме практично на всі виклики, допомога надаватиметься вчасно, а госпіталізація складе в середньому 20-25%.

«Якість життя в Україні, зокрема неналежне медичне обслуговування, значно гірше, ніж у багатьох країнах, і тому ми програємо конкуренцію за людину», — констатує Тимошенко.

«Зараз нам треба стати конкурентними у світі у змаганнях за народ, за людей, за креативний клас. А для цього потрібен якісно інший рівень життя», — підсумувала лідер партії «Батьківщина».