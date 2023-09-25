Тимошенко знайшла собі нову роботу під час війни

Головним завданням ТСК буде дослідити, в яких умовах лікуються поранені військові

Експрем'єрка добилася створення Тимчасової спеціальної комісії, яку й сама очолила

Фракція «Батьківщина» створила Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) щодо умов лікування поранених воїнів. Очолила її голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це йдеться на сайті фракції.

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Головним завданням майбутньої ТСК, як пояснила Тимошенко, буде дослідити, в яких умовах лікуються поранені, якої якості препарати надаються і чи достатньо коштів виділяється на реабілітацію. Окрема увага приділятиметься протезуванню військовослужбовців.

Як зазначила нардепка, проєкт постанови про створення відповідної ТСК зʼявився після того, як команда «Батьківщини» нібито «пересвідчилась, що ситуація з забезпеченням прифронтових лікарень медобладнанням за рік так і не покращилась, а Нацперелік лікарських засобів не доповнений препаратами, які потрібні для ефективного лікування поранених». Проєкт отримав схвалення профільного комітету

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За словами Тимошенко, приблизно рік «Батьківщина» їздить по лікарнях і госпіталях, де лікуються наші поранені.

«Я хотіла б зараз звернути особливу увагу на те, що наші поранені лікуються в не досить добрих умовах, лікуються за гроші, яких недостатньо, лікуються в лікарнях, де немає достатнього медичного обладнання», – зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, фракція «Батьківщина» підготувала законопроєкт N9550, яким передбачено збільшити втричі виділення коштів на лікування поранених у шпиталях, в порівняні з фінансуванням лікування цивільних громадян. Лідерка фракції Юлія Тимошенко обурена, що цей життєво важливий для поранених військових законопроєкт досі не розглянутий ані в комітеті, ані в сесійній залі.

Раніше «Батьківщина» вимагала створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових.