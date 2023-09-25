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Тимошенко знайшла собі нову роботу під час війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тимошенко знайшла собі нову роботу під час війни
Головним завданням ТСК буде дослідити, в яких умовах лікуються поранені військові
фото з відкритих джерел

Експрем'єрка добилася створення Тимчасової спеціальної комісії, яку й сама очолила

Фракція «Батьківщина» створила Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) щодо умов лікування поранених воїнів. Очолила її голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це йдеться на сайті фракції.

Головним завданням майбутньої ТСК, як пояснила Тимошенко, буде дослідити, в яких умовах лікуються поранені, якої якості препарати надаються і чи достатньо коштів виділяється на реабілітацію. Окрема увага приділятиметься протезуванню військовослужбовців.

Як зазначила нардепка, проєкт постанови про створення відповідної ТСК зʼявився після того, як команда «Батьківщини» нібито «пересвідчилась, що ситуація з забезпеченням прифронтових лікарень медобладнанням за рік так і не покращилась, а Нацперелік лікарських засобів не доповнений препаратами, які потрібні для ефективного лікування поранених». Проєкт отримав схвалення профільного комітету

За словами Тимошенко, приблизно рік «Батьківщина» їздить по лікарнях і госпіталях, де лікуються наші поранені.

«Я хотіла б зараз звернути особливу увагу на те, що наші поранені лікуються в не досить добрих умовах, лікуються за гроші, яких недостатньо, лікуються в лікарнях, де немає достатнього медичного обладнання», – зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, фракція «Батьківщина» підготувала законопроєкт N9550, яким передбачено збільшити втричі виділення коштів на лікування поранених у шпиталях, в порівняні з фінансуванням лікування цивільних громадян. Лідерка фракції Юлія Тимошенко обурена, що цей життєво важливий для поранених військових законопроєкт досі не розглянутий ані в комітеті, ані в сесійній залі.

Раніше «Батьківщина» вимагала створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат військові фракція

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