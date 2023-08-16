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«Батьківщина» вимагає створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Батьківщина» вимагає створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових
«Лише за останній тиждень ми з командою відвідали реабілітаційні центри та військові госпіталі у різних областях країни»
фото: «Батьківщина»

Юлія Тимошенко закликала депутатів витрачати розумно державні гроші

Лікування та реабілітація військових мають бути пріоритетом держави, а не фінансуватися за залишковим принципом. Парламент має створити ТСК щодо недостатнього фінансування з боку держави лікування та реабілітації військових, перед якими всі українці в боргу. В Україні має бути створена сучасна мережа реабілітаційних центрів.

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала депутатів витрачати розумно державні гроші та фінансувати створення сучасних реабілітаційних центрів для військових, а не витрачати їх на сумнівні проєкти, зокрема на цензурований владою «Єдиний марафон».

На її думку, для цього має бути створена тимчасова слідча комісія та розроблений законопроєкт щодо виділення достатніх коштів на реабілітаційні центри.

«Негайно подати законопроєкт про виділення достатніх фінансових ресурсів про переоснащення та побудову по всій Україні реабілітаційних центрів. І звертаюся до всіх фракцій, ми виходимо з ініціативою створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування недостатності фінансування на лікування та реабілітацію наших героїв та героїнь», – наголосила Юлія Тимошенко з трибуни парламенту.

Таку позицію лідерки фракції підтримав і народний депутат, очільник столичної «Батьківщини», перший заступник голови Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерій Дубіль.

«Лише за останній тиждень ми з командою відвідали реабілітаційні центри та військові госпіталі у різних областях країни. Те, як відповідально і сумлінно працюють лікарі, як вони турбуються про поранених, як докладають усіх зусиль, аби поставити їх на ноги – викликає лише повагу і захоплення. Але часто їм доводиться це робити в умовах обмеженого державного фінансування, і це – неприпустимо для держави, яка вже півтора роки перебуває у стані повномасштабної війни. Повне державне забезпечення реабілітаційних центрів зараз – це, на жаль, вимога часу, і наша команда в парламенті буде над цим працювати», – резюмував Валерій Дубіль.

Нагадаємо, фракція «Батьківщина» підготувала законопроєкт N9550, яким передбачено збільшити втричі виділення коштів на лікування поранених у шпиталях, в порівняні з фінансуванням лікування цивільних громадян. Лідерка фракції Юлія Тимошенко обурена, що цей життєво важливий для поранених військових законопроєкт досі не розглянутий ані в комітеті, ані в сесійній залі.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина військові страхування реабілітація

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Політика

«Батьківщина» вимагає створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових
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