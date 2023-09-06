Кремль посилив військову пропаганду у школах – британська розвідка

Навчальний рік на території Росії розпочався з нової навчальної програми, яка включає військові навички

Російська влада почала викладати у школі тему окупації Криму та війну проти України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, російський диктатор Володимир Путін особисто провів відкритий урок із 30 школярами 1 вересня. Теми оновленого іспиту з національної історії включають окупацію Криму та війну проти України.

Російський парламент затвердив навчальну програму минулого року. Елемент «Основи безпеки життєдіяльності» орієнтований на старших школярів і включає модуль базової військової підготовки. Він включатиме поводження з автоматами Калашнікова, використання ручних гранат, операції з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та надання першої допомоги на полі бою. Школярі також можуть відвідати ветерани війни з Україною.

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За даними британської розвідки, нова навчальна програма має три цілі: ознайомити школярів з обґрунтуванням Кремлем необхідності «спеціальної військової операції», прищепити школярам бойовий настрій та скоротити терміни підготовки до подальшої мобілізації

«Впровадження операцій з БПЛА вказує на їхнє зростаюче значення на полі бою та на уроки, які витягли з цих систем безпосередньо з конфлікту в Україні», – зазначили у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що російський фонд президентських грантів підтримав проєкт просування «патріотичних цінностей» для дітей із розумовою відсталістю.