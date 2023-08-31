Хочете змінити роботу під час війни? Є умова! Роз'яснення для чоловіків

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані зіткнулися з обмеженнями при працевлаштуванні

Прийом на роботу призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється лише в тому випадку, якщо вони перебувають на військовому обліку

Під час дії на території України воєнного стану військовозобов'язані зіткнулися з обмеженнями при працевлаштуванні. Про те, кого із чоловіків можуть не взяти на нове місце роботи, розповіли у Чернівецькому обласному ТЦК.

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Чоловіків попередили, що прийом на роботу призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється лише в тому випадку, якщо вони перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

У рамках працевлаштування роботодавець зобов'язаний перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів: для військовозобов'язаних – це військові квитки або тимчасові посвідчення, для призовників – посвідчення про припис до призовних дільниць.

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Керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, навчальних закладів незалежно від форм власності зобов'язані дотримуватись норм законодавства щодо ведення військового обліку.

У ТЦК наголосили, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію роботодавці можуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, з жовтня призовна кампанія пошириться і на жінок, про що говориться у змінах до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Відповідно до наказу Міністерства оборони, обов'язковій постановці на облік підлягають жінки-медики, лікарі з медсестрами та фармацевти. Ті українки, професії яких суміжні з військовими, поки що зможуть стати на облік у військкоматах лише за власним бажанням.

Також ми писали, що представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.