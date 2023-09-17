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Китайська куля у повітряному просторі США: чим завершилася шпигунська історія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Китайська куля у повітряному просторі США: чим завершилася шпигунська історія
Куля не збирала жодних розвідувальних даних
фото з відкритих джерел

Куля відхилилася від курсу через сильні вітри на значній висоті

Збита над США китайська повітряна куля не збирала розвідувальні дані. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю CBS News Sunday Morning.

«За оцінкою розвідувальної спільноти, з високим ступенем упевненості можемо говорити, що ця куля не збирала жодних розвідувальних даних», – сказав генерал.

Міллі додав, що на його думку, куля відхилилася від курсу через сильні вітри на значній висоті.

Ведучий Девід Мартін задав уточнююче запитання: «Отже, це була шпигунська куля, але вона не шпигувала?». На що генерал відповів:

«Я б сказав, що це була шпигунська куля, яка не збирала ніяких розвідданих і не передавала їх назад до Китаю».

Нагадаємо, що китайську кулю в повітряному просторі США виявили 2 лютого. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Як відомо, повітряна куля провела тиждень у польоті над США і Канадою, перш ніж американські військові збили її біля Атлантичного узбережжя за наказом президента США Джо Байдена. 

Після виявлення повітряної кулі держсекретар США Ентоні Блінкен скасував запланований візит до Китаю та здійснив його лише у червні. Метою візиту було повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло й обговорити війну в Україні. 

Читайте також: Новий скандал? Між Китаєм та США розгорілася суперечка щодо шпигунської станції
Теги: військові скандал Ентоні Блінкен

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