Бюрократичні поневіряння: з якими проблемами стикаються військові з інвалідністю

Бюрократична машина демотивує військових, стверджують юристи

Старший солдат Максим Сліпець, який торік отримав поранення під Мар’їнкою, зіштовхнувся із українською бюрократією. Військовий не може оформити пільги. Про це повідомила «Українська правда».

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На допомогу Максимові Сліпцю прийшли волонтерка й підприємниця Вікторія Бобіта та координаторка Міжнародного штабу допомоги українцям, ексголова Кіровоградської ОДА Марія Чорна. Проте виявилося, що навіть із такою підтримкою швидко вирішити бюрократичні проблеми військового неможливо.

Найперше Максим мав зробити дві речі: прописатися в Кропивницькому, який став для нього новим домом через неможливість повернутися до рідного Лисичанська, та оформити пенсію.

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«Це капець, як важко. Ми проходимо з ним день по установах, я приходжу додому і просто падаю від утоми. А що б він зміг зробити, якби був наодинці? Йдемо в ЦНАП, там кажуть: «У вас немає такого-то папірця, їдьте у військкомат». Їдемо туди, а міський військкомат каже: «У нас його немає, їдьте в обласний». Приїжджаємо в обласний, а там кажуть: «А цей папірець не в нас». Я кажу: «Ви приколюєтесь? Ну реально, ви нормальні?»» – розповідає волонтерка Вікторія Бобіта.

Врешті-решт прописати Сліпця та оформити пільги вдалося. Найбільшою перешкодою в цьому стало те, що для «прописки» потрібен був військовий квиток. Максим став на облік до територіального центру комплектування і віддав свій військовий квиток туди. Коли приїхав його забирати, то там відповіли, що повернути не можуть, доки за ним закріплена зброя.

«В нього питають: «Де твоя зброя?». Де його зброя? Там де й нога! Він мав ще побігти на одній нозі, поскакати, забрати зброю?» – обурюється Марія Чорна.

Цю проблему вдалося вирішити за допомогою ксерокопії військового квитка. Але для оформлення пенсії копія не підійде.

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Максим Сліпець не може оформити пенсію ще й через довідку про додаткові види грошового забезпечення. Військова частина видала довідку неправильної форми та з голим окладом: ані премій, ані виплати за вислугу років. Розмір пенсії залежить від рівня попереднього доходу, тож Сліпець звернувся до військової частини, щоб вирішити це питання. Минуло два місяці – відповіді немає.

«Бюрократична машина демотивує і створює такі умови, що велика кількість військових просто не отримують того, на що вони мають право за законом», – каже адвокат, партнер фірми «Соціальний паритет» Дмитро Йовдій.

Максим Сліпець намагається додзвонитися до військової частини, щоб запитати про свої документи, однак безрезультатно. Поки він живе на 2000 грн на місяць, які отримує як тимчасово переміщена особа.

Нагадаємо, раніше сапер Збройних сил України та лідер руху «Демсокира» Юрій Гудименко в інтерв'ю «Главкому» розповів, що найбільший недолік сучасної української армії – це величезна кількість бюрократії, що призводить до втрати ефективності роботи військових.