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Британський експерт пояснив, чому Україна посилила атаки дронами на Росію та Крим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британський експерт пояснив, чому Україна посилила атаки дронами на Росію та Крим
Пошкодження від дрона у Москві
фото з відкритих джерел

Сили оборони почали контрнаступ на початку червня і з того часу неухильно виснажували російську оборону

За останні кілька днів суттєво збільшилася кількість атак українських безпілотників на територію Росії та об’єкти в окупованій Росією Україні. Як вказує експерт Sky News Шон Белл, незважаючи на те, що ці атаки навряд чи мають вирішальний військовий ефект, збільшення їх кількості може відігравати певну роль у продовженні українського контрнаступу.

Зокрема, Шон Белл нагадує, що Сили оборони почали контрнаступ на початку червня і з того часу неухильно виснажували російську оборону – наносили удари по тилових лініях підтримки та складах боєприпасів і, схоже, перебувають на порозі великого прориву на схід від Запоріжжя.

«Звичайна військова мудрість припускає, що Росія відповість, надіславши свої резерви, щоб «закрити прогалину» та посилити слабкі ділянки на російському фронті», – зазначає аналітик.

Водночас, за його словами, Росія має і так багато слабких місць.

Зокрема, у відповідь на атаки безпілотників на Москву Володимиру Путіну доведеться зміцнити внутрішню безпеку. Також російські війська все ще намагаються утримати решту Донбасу, і потребують підкріплення.

Також є кілька повідомлень про те, що українські війська форсували річку Дніпро та становлять загрозу для західного флангу Росії. А нещодавні атаки безпілотників і висадка українського десанту в Криму підкреслюють загрозу цій території, і Путін імовірно,не захоче ризикувати втратою стратегічно важливого порту Севастополь.

«Здається, масові атаки безпілотників України по широкому спектру цілей були навмисно спрямовані на те, щоб змусити Росію зробити важкий вибір і піти на компроміс щодо того, де зосередити свої військові зусилля», – зазначає аналітик.

Так, за його словами, це означає, що Україна перебуває на порозі значного прориву найближчими днями, на фоні повідомлень про розлад російської армії, низький моральний стан і нестачу боєприпасів.

Як повідомлялося, мер Москви Сергій Собянін заявив про нову атаку безпілотника на російську столицю у ніч проти суботи, 26 серпня.

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків, вводився спеціальний режим «Килим». 

Крім того, країна-терористка РФ повідомляла, що в ніч на 24 серпня Україна нібито спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками.

Раніше, вночі 23 серпня, у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Теги: Запоріжжя росія путін Дніпро Севастополь військові Україна Порту контрнаступ бізнес Москва

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