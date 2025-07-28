Треті роковини теракту в Оленівці. Реакція Зеленського

Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті захисників та захисниць України

Сьогодні, 28 липня, Україна відзначає треті роковини з того трагічного дня, коли російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком , де тримали українських військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азова», ще 130 були поранені. На подію відреагував президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«У ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених – «азовців» – в Оленівці. І на жаль, таких прикладів російських звірств немало», – йдеться в повідомленні.

Також глава держави нагадав, що сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Нагадаємо, на території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров'ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених.

Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили. Місія ООН з пошуку фактів стосовно подій в Оленівці, на чолі з генералом Карлосом дос Сантуш Крузом проіснувала до січня 2023 року, після чого була розпущена. Україна наполягає на продовженні розслідування.