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Україна вшановує пам'ять закатованих і загиблих у російському полоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна вшановує пам'ять закатованих і загиблих у російському полоні
Теракт у колонії на Донеччині був заздалегідь спланований ворогом
фото: AP

Три роки тому в Оленівці ворог здійснив один із найбільш цинічних терактів

Сьогодні, 28 липня, Україна вперше вшановує на національному рівні пам'ять закатованих, страчених і загиблих полонених. Дату обрано невипадково. Три роки тому в Оленівці Донецької області, в ніч з 28 на 29 липня, російські окупанти здійснили один із найбільш цинічних терактів.

На території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

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«За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров’ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених», – нагадують в «Азові».

Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили. Місія ООН з пошуку фактів стосовно подій в Оленівці, на чолі з генералом Карлосом дос Сантуш Крузом проіснувала до січня 2023 року, після чого була розпущена. Україна наполягає на продовженні розслідування.

Нагадаємо, у ніч із 28 на 29 липня російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».

До слова, внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули декілька десятків українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами Російської Федерації.

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Теги: полон Азов Оленівка

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