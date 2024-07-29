СБУ оголосила підозру ексочільникам колонії в Оленівці

У ніч на 29 липня 2022 року окупанти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми

Правоохоронці оголосили підозри Сергію Євсюкову та Дмитру Нейолову

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців РФ, які причетні до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року. Про це повідомляє СБУ.

Йдеться про колаборанта Сергія Євсюкова – ексочільника так званої «Волноваської колонії ДНР» у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – колаборанта Дмитра Нейолова.

За даними слідства, обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня окупанти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми. Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому дев'ятеро із них – через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 – отримали поранення.

«Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти «замінили на посадах». Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти українських воїнів.

У ніч із 28 на 29 липня російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком, де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».