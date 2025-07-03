Родичі військових вимагають обміняти Онуфрія на поранених після теракту в Оленівці

«Спільнота Оленівки» закликала перемовну групу та українські спецслужби повернути з полону всіх поранених після теракту в Оленівці

Громадська організація «Спільнота Оленівки» закликала обміняти предстоятеля Московської церкви в Україні Онуфрія на полонених військовослужбовців, які зазнали поранень унаслідок теракту в Оленівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис організації.

У дописі вказано, що позбавлення Онуфрія громадянства України «відкриває можливість для його обміну або свідчить про підготовку до такого кроку». Там також наголосили, що важкопоранені військові під час теракту в Оленівці не потрапили в обміни в межах Стамбульських домовленостей.

Організація закликала перемовну групу та українські спецслужби повернути з полону всіх поранених після теракту в Оленівці до третіх роковин трагедії. «Громадська організація «Спільнота Оленівки» ще рік тому зверталася з ініціативою обміняти представників так званої московської церкви на поранених українських військовополонених, які вижили після терористичного акту в Оленівці», – заявили в організації.

Нагадаємо, 2 липня, за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

Згодом предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського. За словами речника УПЦ МП Климента, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

Як відомо, у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком, де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені. Внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули понад 50 українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами Російської Федерації.