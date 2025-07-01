ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія

Зі 193 українців, які перебували в казармах, додому повернули менше ніж два десятки, понад 50 людей загинули

Унаслідок вибуху в «бараку 200» загинули понад 50 українських полонених, ще близько 130 людей отримали поранення

Внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули понад 50 українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доповідь.

У доповіді ООН зазначається, що обстріл був здійснений термобаричними снарядами типу 30Ф74, що входять до складу боєприпасів 3ВОФ119, які перебувають на озброєнні армії РФ. Один зі снарядів влучив у дах бараку, інший – біля входу, спричинивши потужну пожежу та уламкові поранення серед полонених. Снаряди мали детонатори сповільненої дії, що дозволило досягти максимальної ефективності ураження.

За даними аналізу, вогонь вели з артилерійської системи 2А51 / 2С9 «Нона», ймовірне місце запуску – село Любівка, що розташоване лише за 2,3 км від колонії на тимчасово окупованій території.

Також у звіті ООН виключено версію про використання саморобних чи запалювальних пристроїв – атака була здійснена двома штатними боєприпасами російського виробництва.

У документі стверджується, що атака була спланованою операцією під чужим прапором, метою якої було дискредитувати Україну та західні поставки озброєння. Ймовірно, рішення про удар ухвалювали на рівні Генштабу РФ. До безпосереднього виконання могли бути залучені 61-ша та 155-та бригади морської піхоти, а також 11-й гвардійський мотострілецький полк ЗС РФ.

«Нарешті речі названі своїми іменами», – зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Попри початкову заяву про готовність розслідувати трагедію, Місія ООН зі встановлення фактів по Оленівці була розпущена вже за п’ять місяців – через відсутність гарантій безпеки. Українська сторона неодноразово намагалася передати наявні матеріали місії, однак, за словами Лубінця, експерти жодного разу не погодилися з ними ознайомитися.

Теракт стався в ніч із 28 на 29 липня 2022 року у виправній колонії №120. Унаслідок вибуху в «бараку 200» загинули понад 50 українських полонених, ще близько 130 людей отримали поранення. Одразу після трагедії Росія поклала відповідальність на Україну, заявивши про нібито удар американською ракетою.

Нагадаємо, у ніч із 28 на 29 липня російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком , де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».