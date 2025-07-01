Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія
Зі 193 українців, які перебували в казармах, додому повернули менше ніж два десятки, понад 50 людей загинули
фото з відкритих джерел

Унаслідок вибуху в «бараку 200» загинули понад 50 українських полонених, ще близько 130 людей отримали поранення

Внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули понад 50 українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доповідь.

У доповіді ООН зазначається, що обстріл був здійснений термобаричними снарядами типу 30Ф74, що входять до складу боєприпасів 3ВОФ119, які перебувають на озброєнні армії РФ. Один зі снарядів влучив у дах бараку, інший – біля входу, спричинивши потужну пожежу та уламкові поранення серед полонених. Снаряди мали детонатори сповільненої дії, що дозволило досягти максимальної ефективності ураження.

За даними аналізу, вогонь вели з артилерійської системи 2А51 / 2С9 «Нона», ймовірне місце запуску – село Любівка, що розташоване лише за 2,3 км від колонії на тимчасово окупованій території.

Також у звіті ООН виключено версію про використання саморобних чи запалювальних пристроїв – атака була здійснена двома штатними боєприпасами російського виробництва.

У документі стверджується, що атака була спланованою операцією під чужим прапором, метою якої було дискредитувати Україну та західні поставки озброєння. Ймовірно, рішення про удар ухвалювали на рівні Генштабу РФ. До безпосереднього виконання могли бути залучені 61-ша та 155-та бригади морської піхоти, а також 11-й гвардійський мотострілецький полк ЗС РФ.

«Нарешті речі названі своїми іменами», – зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Попри початкову заяву про готовність розслідувати трагедію, Місія ООН зі встановлення фактів по Оленівці була розпущена вже за п’ять місяців – через відсутність гарантій безпеки. Українська сторона неодноразово намагалася передати наявні матеріали місії, однак, за словами Лубінця, експерти жодного разу не погодилися з ними ознайомитися.

Теракт стався в ніч із 28 на 29 липня 2022 року у виправній колонії №120. Унаслідок вибуху в «бараку 200» загинули понад 50 українських полонених, ще близько 130 людей отримали поранення. Одразу після трагедії Росія поклала відповідальність на Україну, заявивши про нібито удар американською ракетою.

Нагадаємо, у ніч із 28 на 29 липня російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком , де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».

Читайте також:

Теги: Оленівка теракт ООН війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисниці загрожує довічне увʼязнення
У Харкові правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яка підірвала військових
25 червня, 10:56
Голова Служби безпеки України Василь Малюк
«Павутина», замахи на Зеленського, брата Єрмака, Гордона. Закрита зустріч з главою СБУ: головні цитати
23 червня, 16:25
За словами генерала Малюка, особовий склад не дислокується в головному офісі СБУ
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
23 червня, 15:51
Трамп схвалив плани удару США по Ірану , але ще не віддав остаточного наказу
Європу можуть сколихнути теракти після американських ударів по Ірану – The Telegraph
20 червня, 11:01
Українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої
Вибухівку мала закласти 15-річна школярка: Росія готувала теракт в Івано-Франківську
12 червня, 11:20
У Колумбії сталась серія терактів
У Колумбії сталась серія терактів: щонайменше семеро загиблих, десятки поранених
11 червня, 03:27
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років
СБУ затримала російських агентів, які підірвали авто прокурора у Дніпрі
7 червня, 15:50
Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації
Затримано агента Росії, який готував серію терактів у Києві (фото)
2 червня, 11:20
Аварія на залізниці у Брянській області
Падіння мостів у Росії: Слідчий комітет засумнівався, що це теракт
1 червня, 14:17

Події в Україні

ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія
ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія
Удари по окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
Удари по окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
ISW: Москва переселяє росіян до окупованої України, обіцяючи землю й відпочинок
ISW: Москва переселяє росіян до окупованої України, обіцяючи землю й відпочинок
Росія атакувала Запоріжжя: в одному із районів виникла пожежа
Росія атакувала Запоріжжя: в одному із районів виникла пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
50K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією
40K
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
7724
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?
4422
Неповнолітній син Кадирова засвітив на весіллі годинник за $7 млн

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua