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День памʼяті загиблих у полоні захисників, добровольців і цивільних: Рада встановила дату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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День памʼяті загиблих у полоні захисників, добровольців і цивільних: Рада встановила дату
Рада встановила 28 липня Днем памʼяті загиблих у полоні захисників, добровольців і цивільних
фото: АР

Дату 28 липня обрали в пам'ять про трагедію в Оленівці

Парламент ухвалив постанову про щорічне відзначення 28 липня Дня памʼяті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули, були закатовані чи страчені в полоні. Про це йдеться у картці законопроєкту, передає «Главком».

Як стало відомо, Верховна рада ухвалила постанову №10188 22 липня.

Повідомляється, що дату 28 липня обрали в пам'ять про трагедію в Оленівці. Відомо, що в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок теракту російських військ загинули понад 53 українські військовополонені.

Вони були захисниками «Азовсталі». За повідомленням Офісу генпрокурора, ще щонайменше 130 людей отримали поранень.

У пояснювальній записці зазначається, що цей день має на меті вшанування пам’яті полеглих і сприятиме збереженню історичної памʼяті, підтримці родин загиблих і формуванню патріотизму.

Нагадаємо, внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули понад 50 українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами Російської Федерації.

У доповіді ООН зазначається, що обстріл був здійснений термобаричними снарядами типу 30Ф74, що входять до складу боєприпасів 3ВОФ119, які перебувають на озброєнні армії РФ.

Один зі снарядів влучив у дах бараку, інший – біля входу, спричинивши потужну пожежу та уламкові поранення серед полонених. Снаряди мали детонатори сповільненої дії, що дозволило досягти максимальної ефективності ураження.

За даними аналізу, вогонь вели з артилерійської системи 2А51 / 2С9 «Нона», ймовірне місце запуску – село Любівка, що розташоване лише за 2,3 км від колонії на тимчасово окупованій території.

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Теги: полон Оленівка

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