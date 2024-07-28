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Друга річниця теракту в Оленівці: бійці полку «Азов» закликали розповісти світу про трагедію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Друга річниця теракту в Оленівці: бійці полку «Азов» закликали розповісти світу про трагедію
Мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК «Вагнер»
фото: Reuters

В «Азові» нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня два роки тому окупанти підірвали барак в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України в день другої річниці теракту в Оленівці закликали розповісти світу про цю трагедію. Про це йдеться у звернені, опублікованому на каналі полку «Азов» у Тelegram.

«У день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам'яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію», – йдеться у повідомленні.

В «Азові» нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня два роки тому окупанти підірвали барак в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 – зазнали поранень.

«Поранені азовці виносили тіла побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими», – заявили в «Азові».

У зверненні наголошується, що росіяни спираються на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду.

«Кожне поширення важливе. Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у РФ уникнути покарання. Розкажи про Оленівку. Приєднуйся до вшанування пам'яті жертв теракту», – закликають бійці у своєму зверненні.

Нагадаємо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».

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Теги: окупанти Азов злочин Оленівка росіяни

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