Що відбулося у таборі для українських полонених в Оленівці. Бійці «Азова» поділилися спогадами

«Ліжка розмістили біля станків з маслом», – «Фрутті» про теракт в Оленівці

Українські військові з бригади «Азов», які 2,5 роки пробули у російському полоні, вперше поділилися своїми історіями. Їхні свідчення відкривають масштабні злочини окупантів. Про це вони розповілм в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

«Ліжка розмістили біля станків з маслом», – «Фрутті» про теракт в Оленівці

Військовий 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» з позивним «Фрутті» поділився подробицями підриву барака колонії Оленівки під Донецьком, де загинули десятки полонених українських захисників. Він переконаний, що це був умисний теракт.

«Я впевнений, що це був підрив. Бо прямо точне влучення там, де були люди, робота припинилася. Хлопці, які там були, кажуть, що нас розмістили, а охорона, що там була, покинула пости. Там було масло, яке горіло, ліжка розмістили біля станків з маслом, вибух був зсередини, дах розворотило зсередини. Це був теракт», – розповів військовий.

«Мені ще в лікарні почали шити справу», – «Пако»

Боєць 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» з позивним «Пако» розповів, як погодився із злочином, якого він не скоював.

«Після першого допиту по моїй справі, – а мені ще в лікарні почали шити справу, – я прийшов у палату й сказав другові, що не хочу давати показання про те, чого не робив. Але він дав мені пораду, на яку я все ж таки зважився: «А в нас є якийсь вихід, ми тут самі? У нас немає того, хто міг би за нас заступитися». І таке відчуття, що ти наче дорослий чоловік, але тобі хочеться захисту. І друг сказав: «Погоджуйся, тебе ніхто за це не засудить». А для мене це була ключова проблема. Коли був другий допит, я сказав, що беру на себе справу», – розповів азовець.

За словами «Пако», під час суду він побачив, що це вистава. Його посадили у клітку, адвокат лише підказував, що говорити:

«Під час суду мене посадили у клітку, я подивився на суддю, адвоката та прокурора і зрозумів, що це все вистава. Адвокат просто говорив мені, що потрібно казати. Я дивився на адвоката, а він просто грав на телефоні у гру. Я думав, якщо мене побачить мама в такому стані, я виглядав жахливо, у неї серце стане. Коли суддя запитав мене, що я хочу сказати наостанок, я сказав: «У злочині я не винний»».

«Їм треба було списати на когось Маріуполь», – «Сноу» про тортури

Військовий 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» з позивним «Сноу» розповів, що окупанти прагнули виправдати свої злочини в Маріуполі, перекладаючи відповідальність за масові руйнування та загибель мирних жителів «Азов»:

«Росіянам потрібно було списати на когось Маріуполь. На кого списати? На «Азов» та інші підрозділи. Ті речі, які вони творили у Маріуполі, ті дев'ятини, які вони складали авіабомбами, танками, мирне населення, яке загинуло в результаті їхніх визвольних дій, на когось треба було списати».

Також «Сноу» розповів, як росіяни катували українських захисників.

«Тебе приводили у кімнату тортур і протягом двох годин застосовували електрошокери, різні предмети. Тебе катували та змушували визнати щось, і все залежало від тебе – чи витримаєш, чи ні. У них був регламент, все залежало від посади – офіцер чи не офіцер, у тебе був певний час і ти мав протриматися. Вони змушували або визнати самому, придумати щось, або скинути на когось, так навіть краще, тоді ти будеш одразу свідком», – зауважив азовець.

Військовий розповів, що із нього знущалися до тих пір, поки не перекинули в іншу колонію:

«Так було, доки мене не перекинули на іншу колонію. У Таганрозі я був рік та чотири місяці. Їхній настрій напряму був пов'язаний з новинним контентом, який у них крутили по телевізору, тому всі погані події, які відбувалися з їхніми військовими, відображалися на нас».

Нагадаємо, що у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком, де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».