Лідери трьох фракцій протягом травня пропустили половину голосувань у Верховній Раді

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За даними Комітету виборців України, найнижчі показники голосувань - у Юлії Тимошенко

Лідери трьох фракцій Верховної Ради пропустили більше половини голосувань, що відбулися у травні. Всього за місяць було проведено 12 пленарних засідань, під час яких відбулося 462 голосування. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Як свідчать результати дослідження проекту «Дослівно» Комітету виборців України, найнижчі показники голосувань в Юлії Тимошенко. Голова ВО «Батьківщина» взяла участь в 1% голосувань за місяць. Політик проголосувала сім разів. Серед іншого Юлія Тимошенко не голосувала за закони щодо трансплантації органів людині та вдосконалення діяльності Держбюро розслідувань. Лідер «Батьківщини» була письмово зареєстрована на восьми пленарних засіданнях.

Співголова «Опозиційного блоку» Юрій Бойко взяв участь лише в 6% голосувань: натиснув «за», «проти» чи «утримався» 28 разів. Зокрема, лідер «Опозиційного блоку» не підтримав у першому читанні законопроект щодо розблокування діяльності Держбюро розслідувань. При цьому Юрій Бойко був зареєстрований майже на всіх (11 із 12) засіданнях ВР.

Інший співголова «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул взяв участь у 8% голосувань.

Також низькі показники голосувань в Олега Ляшка. Лідер РПЛ взяв участь в 35% голосувань (166 із 462). Серед іншого політик не голосував за закон щодо трансплантації органів, але підтримав в першому читанні законопроекти щодо заборони пальмової олії та діяльності Держбюро розслідувань. Був зареєстрований на восьми засіданнях.

У решти голів фракцій вищі показники участі в голосуваннях. Олег Березюк («Самопоміч») проголосував у 75% разів і відвідав одинадцять засідань. Максим Бурбак («Народний Фронт») взяв участь в 79% голосувань, Артур Герасимов (БПП) – у 88%. Обидва політики відвідали всі засідання ВР.

Інформація надана в рамках проекту «Дослівно». Дані щодо участі лідерів фракцій ВР у голосуваннях оприлюднюються КВУ щомісячно.