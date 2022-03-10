Путін боїться повернення власної армії

Кремль зробить все для того, аби з України вертатися було нікому

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До последнего солдата

Просматривая различные видео боев в Украине, раз за разом ловлю себя на мысли, что Путин не хочет, чтобы 150-200 тыс., военных, которых он загнал на бойню в Украину, возвращались в Россию.

Всё эти люди, травмированные войной и позорным поражением, увидевшие всю реальную «мощь русской армии», с четким осознанием того, что их бросили убивать и подыхать, могут стать лютой угрозой для Путина и его режима.

Все эти «воины», «офицеры-фронтовики», оставшиеся в живых, не исключено, что вернувшись, направят оружие против штабных генералов, станут военной оппозицией.

Нет, они будут не за демократию, а против провалившейся и проворовавшейся власти. Как результат, установление военной диктатуры

Так или иначе это уже будут люди с изменённый сознанием, лишённые иллюзий величия России и Путина, обманутые и покалеченные морально и физически.

Так или иначе они станут проблемой для Путина и всей кремлёвской братии, так как они будут являться прямой правдой о войне, которую трудно будет скрыть. Тем более, что за свои «заслуги», за участие, раны они не получат ничего, особенно в условиях экономического кризиса.

Поэтому не удивлюсь, если есть такое решение «оставить» все эти тысячи на заклание. Вести войну до последнего живого солдата.

Лучше высылать похоронки, чем иметь под боком такую массу обозленных, обманутых людей.

В этих обстоятельствах трудно представить себе судьбу вернувшихся на «родину» российских пленных и раненых. Что с ними делать и где их прятать.

Джерело: блог Павла Усова

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