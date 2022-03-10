В Україні воюють 1,2 тис. кадирівців. Розвідка отримала дані про їхніх командирів

Російські військові зливають українській розвідці інформацію про окупантів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало комплект матеріалів на командирів зведених загонів військовослужбовців росгвардії від Чеченської республіки. Про це повідомляє ГУР.

«Розуміючи неминучість покарання за воєнні злочини, що були скоєні на території України, все більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв’язок з воєнною розвідкою України, пропонуючи в якості «вхідного квитка» різну інформацію», - йдеться в повідомленні.

Отримані матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями української розвідки.

ГУР надає частину інформації щодо зазначених командирів, адаптовану з питань неможливості визначення джерела витоку інформації:

24.02.2022 г. через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих росгвардии рф (из состава войск национальной гвардии чеченской республики): батальонов «Север» (командир Магомед Тушаев, погиб), «Юг» (Хусейн Межидов) и ОМОН «Ахмат-Грозный» (Анзор Бисаев). Численность – более 1200 чел.

Представителями командного звена указанных формирований являются:

Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 —26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по чеченской республике «Ахмат» з дислокацией в г. грозный. Использует номер 79299158888 «числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2». Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/dwcan_3_KsY ).

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона «Юг». Использует номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/D3pkF8tstak ).

Дані про останні виходи на зв'язок (номери телефонів та визначення ПІБ їх власників та посад) — дивіться на офіційному сайті ГУР Міноборони.

Як відомо, Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель перебувають у заручниках у російських військ. Там звірствують, зокрема, кадирівці.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».