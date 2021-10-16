У Чехії люди вийшли на акцію, вимагаючи розповісти, що з президентом

Чехи на акції захотіли знати, що з госпіталізованим Земаном

У суботу ввечері на Градчанській площі в Празі відбулася акція протесту проти «абсурдної поведінки співробітників канцелярії президента», на тлі критики з боку громадськості і політиків за те, як відбувається інформування про стан і госпіталізацію президента Чехії Мілоша Земана, пише iDNES.

Приблизно сотня осіб прибула на організовану через соціальні мережі акцію, і незадовго до сьомої години вечора за місцевим часом, через пів години після запланованого початку захід закінчився, і вони почали розходитися.

Організаторка Едіта Шрамотова спочатку планувала провести мирну акцію протесту прямо перед офісом президента республіки в другому дворі Празького граду. За її словами, вона скликала акцію протесту, тому що хотіла публічно висловити свою незгоду з процедурою щодо інформування громадськості про стан здоров'я Мілоша Земана і його здатність обіймати цю посаду.

«Я хочу захистити себе від завідомо неправдивої і образливої інформацією для громадськості, яка публікується в публічний простір главою канцелярії президента республіки Вратіславом Минаржем і директором департаменту преси та прес-секретарем президента Іржі Овчачеком», – додала організаторка.

Однак через інтерес до акції, який перевершив очікування, люди зібралися на Градчанській площі, що біля воріт Празького граду.

Люди приходили на місце з транспарантами, деякі скандували «Досить нам брехати!».

Організатор і учасники, як зазначено, також хотіли публічно підтримати персонал Центрального військового госпіталю Праги, у якому з неділі госпіталізований президент Мілош Земан.

За наявною інформацією, захід пройшов без пригод. За словами організатора, захід не мав дозволу від мерії Праги.

Другий подібний захід заплановано на полудень неділі. Він відбудеться прямо на території Центрального військового госпіталю, де перебуває на лікуванні Земан.

«Адміністрація мовчить, лікарі мовчать, ніхто не знає, в якому стані перебуває президент цієї країни, а тим часом замкова мафія проводить окремі візити у відділення інтенсивної терапії, призначаючи суддів і не вирішуючи поствиборну ситуацію. Ми громадяни і з нас вистачить! Приходьте в неділю о 12 годині (за місцевим часом – ред.) до приміщення Центрального військового госпіталю на прогулянку», – пишуть організатори в Facebook.

Нагадаємо, Президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі.

Повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

Земана госпіталізували 10 жовтня, в неділю. Причина госпіталізації невідома. Директор ЦВГ і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

Варто також вказати, що Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.