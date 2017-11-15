У Гройсмана розхвалили децентралізацію: кажуть, що доходи у селі тепер вищі, ніж у Києві

Наразі в Україні діють вже 704 об'єднані територіальні громади

В об'єднаних територіальних громадах України доходи на кожного мешканця помітно зростають: подекуди цей показник сягає 8 тисяч гривень, що у півтора рази вище, аніж у Києві і — удвічі, аніж у Дніпрі. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у рамках підсумкової



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Наразі в Україні діють вже 704 об'єднані територіальні громади

В об'єднаних територіальних громадах України доходи на кожного мешканця помітно зростають: подекуди цей показник сягає 8 тисяч гривень, що у півтора рази вище, аніж у Києві і — удвічі, аніж у Дніпрі. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у рамках підсумкової прес-конференції.

«Фінансова децентралізація сприяла зростанню місцевих бюджетів до 192 млрд гривень, а кошторисів громад — до 9,3 млрд. Вперше місцеві бюджети склали 50% від державного бюджету. Державна фінансова підтримка громад у 2018-му зросла до 18,5 млрд гривень. Ці кошти — можливість змінити якість життя людей», — зауважив Зубко.

За словами Зубко, децентралізація формує новий життєвий простір для шести мільйонів громадян, які об’єдналися у 704 ОТГ.

«В Україні з’явилось 704 нових активних лідерів, які розбудовують ландшафт зростання на управлінській мапі країни. Регіонами-лідерами за кількістю створених ОТГ є Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Полтавська та Хмельницька області», — зауважив Зубко.

Він відзначив посилення інституційної спроможності ОТГ на законодавчому рівні, зокрема прийняття 7 базових законів.

Він відзначив, що децентралізація посилила реформу освіти. Маркерами нової якості освіти є 476 опорних школи, 152 з яких — в ОТГ. «Прагнемо створити в Україні нову філософію навчання. Це — проект Нового освітнього простору, започаткованого спільно з МОН 2017 року. Маємо 115 проектів зі створення НОП. Найбільше — у Донецькій області (8), Тернопільській (5), Полтавській (4), Дніпропетровській (3)», — зазначив урядовець.

За його словами, в Україні вже створено 734 ЦНАП (56 з яких в ОТГ).

«Наша мета — зробити адміністративну послугу сучасним сервісом, зручним, швидким, прозорим і доступним для всіх», — підкреслив Зубко.

На його думку, важливе завдання реформи — забезпечити безпеку громадян.

«Разом із ДСНС запроваджуємо нові підходи до створення мережі безпеки на рівні громад. Ідеться про створення Центрів безпеки громадян, до складу яких увійдуть пожежне депо, кабінет дільничного офіцера поліції, а за потреби — ФАП. У 2017 році лише із залученням коштів ДФРР та субвенції на розвиток ОТГ маємо дев’ять таких центрів», — зазначив він.