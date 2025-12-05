Головна Країна Політика
search button user button menu button

У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки
В НАБУ пообіцяли повідомити про деталі обшуку згодом
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що парламентарка нібито разом із спільниками вимагала з підприємця $250 тис.

НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НАБУ.

«Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом», – йдеться у повідомленні. 

Народна депутатка від партії «За майбутнє» Ганна Скороход повідомила, що у неї проходить обшук, і звявила, що їй «нічого приховувати».

«Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії. Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію. Про подальший розвиток подій повідомлятиму», – написала Скороход у мережі.

У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки фото 1

За даними джерел УП, задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця $250 тис.

Зауважимо, що Ганна Скороход «засвітилася» на скандальних «плівках Міндіча». «Я хочу, чтоб Скороход или Нагорняк написали депутатские (запити. – Ред.). Запрос просто надо написать», – саме ця цитата з матеріалів справи «Мідас» пролунала 12 листопада у стінах ВАКС. Того дня обирали запобіжний захід Дмитру Басову, який на плавках НАБУ під псевдо Тенор. 

Нагадаємо, к травні народна депутатка Анна Скороход попросила президента Володимира Зеленського включити її до складу переговорної групи з Російською Федерацією. 

Раніше Анна скороход заявила, що нардепи зі «Слуги народу» мають доплати в конвертах, які варіюються залежно від значущості депутата.

До слова, депутатка була нареченою Полякова. Ганна Скороход заявила, що її коханого вбили. Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої. 

Теги: депутат НАБУ обшук партії За майбутнє

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко під час одного з крайніх засідань Київради
Між обіцянками і суперечками: чому Київ не має алгоритму відновлення зруйнованого житла Столиця
7 листопада, 15:35
Ексміністр Герман Галущенко жив у маєтку колись впливового топпосадовця часів Януковича
Ключі передали з Росії? Таємний сховок ексміністра Галущенка у центрі Києва: ексклюзивні фото Розслідування
21 листопада, 11:15
Олігарх зізнався, що пишається своїми діти та онуками, які живуть в Україні
Олігарх Василь Хмельницький похвалився сином, який вирішив залишатися в Україні (фото)
13 листопада, 14:07
Адвокат Дмитро Бузанов звернув увагу на маленьку шпарину, яку допустило РНБО
Як Міндіч може обійти санкції РНБО? Пояснення юриста
15 листопада, 11:41
НАБУ підтвердили обшуки у Віталія Бровка
НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки «Нафтогазу»
19 листопада, 14:44
Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що антикорупційна політика України має бути прозорою
Польща вимагає пояснень від України після обшуків у Єрмака
28 листопада, 21:36
3 грудня 2025 року Олег Ляжко відзначає своє день народження, йому виповнилося 53 роки
Олегу Ляшку виповнилося 53 роки. Екснардеп вийшов на зв’язок (фото)
3 грудня, 08:56
Абакумов є керівником операції «Мідас»
Операція «Мідас». В одного з фігурантів справи знайдено досьє на працівників НАБУ
13 листопада, 09:42
З’явилась інформація про розсилання фішингових листів від імені нібито Національного бюро
НАБУ закликає бути пильними через нову шахрайську схему
25 листопада, 07:39

Політика

У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки
У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки
«Повинні утримувати водія»: нардеп Бурміч пояснив, чому суттєво зросли зарплати депутатів
«Повинні утримувати водія»: нардеп Бурміч пояснив, чому суттєво зросли зарплати депутатів
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері торгівлі зерном та агротехнологій
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері торгівлі зерном та агротехнологій
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
Президент назвав завдання української делегації на переговорах у США
Президент назвав завдання української делегації на переговорах у США
Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад
Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua