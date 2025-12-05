У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки

Повідомляється, що парламентарка нібито разом із спільниками вимагала з підприємця $250 тис.

НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НАБУ.

«Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом», – йдеться у повідомленні.

Народна депутатка від партії «За майбутнє» Ганна Скороход повідомила, що у неї проходить обшук, і звявила, що їй «нічого приховувати».

«Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії. Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію. Про подальший розвиток подій повідомлятиму», – написала Скороход у мережі.

За даними джерел УП, задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця $250 тис.

Зауважимо, що Ганна Скороход «засвітилася» на скандальних «плівках Міндіча». «Я хочу, чтоб Скороход или Нагорняк написали депутатские (запити. – Ред.). Запрос просто надо написать», – саме ця цитата з матеріалів справи «Мідас» пролунала 12 листопада у стінах ВАКС. Того дня обирали запобіжний захід Дмитру Басову, який на плавках НАБУ під псевдо Тенор.

Нагадаємо, к травні народна депутатка Анна Скороход попросила президента Володимира Зеленського включити її до складу переговорної групи з Російською Федерацією.

Раніше Анна скороход заявила, що нардепи зі «Слуги народу» мають доплати в конвертах, які варіюються залежно від значущості депутата.

До слова, депутатка була нареченою Полякова. Ганна Скороход заявила, що її коханого вбили. Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.