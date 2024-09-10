У Києві відбудеться Саміт перших леді та джентльменів: Зеленська розкрила деталі

Уперше до саміту долучаться представниці Латинської Америки

У четвер, 12 вересня, в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Цьогорічний захід зосередиться на глобальних викликах, з якими стикаються діти в сучасному світі. Про це перша леді України повідомила в інтерв’ю «Ми-Україна».

Зеленська окреслила ключові теми саміту: проблеми депортації та примусового переміщення дітей, індоктринація та мілітаризація дітей окупантами. Також будуть обговорюватися виклики у сімейному середовищі, включаючи насильство, розлучення та батьківський кіднепінг.

Освітній простір стане ще одним важливим виміром дискусій, де розглядатимуть не лише фізичну, а й ментальну та психологічну безпеку дітей. Окрему увагу приділять кіберпростору та пов'язаним з ним загрозам для дітей, таким як грумінг, дезінформація та витік особистих даних.

Перша леді повідомила про розширення географії учасників, зокрема, вперше до саміту долучаться представниці Латинської Америки. Серед відомих гостей – журналістка Енн Еплбаум, актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас, освітній експерт Андреас Шлехер. «Більше до нас людей приїде цього року, ніж минулого року фізично. І це чудово, тому що ми розуміємо, що під час війни не всі готові їхати до країни війни», – зазначила перша леді.

Зеленська підкреслила, що всі гості – активні громадські діячі, які розуміють важливість обговорюваних тем та готові підтримати Україну.

«Я думаю, що цей саміт буде набагато цікавішим. Всі гості – це активні громадські діячі. І вони розуміють, що це важливі речі. І вони розуміють, що внесок, особливо коли є така синергія, важливий в загальну справу. З яким настроєм вони їдуть? – Мені здається, з настроєм підтримати, в першу чергу. Тому що так, дійсно, ми зачіпаємо теми, які близькі всім, але ми в епіцентрі», – зауважила вона.

Саміт перших леді та джентльменів, заснований дружиною президента України Оленою Зеленською. Це міжнародна діалогова платформа подружжів перших осіб країн світу, започаткована у 2021 році для обміну досвідом та реалізації спільних проектів заради добробуту людей на планеті. Перший, другий та третій саміти відбулися у 2021, 2022 та 2023 роках.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Саміт Кримської платформи відбудеться вже цього тижня, 11 вересня.

Нагадаємо, представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що повноцінна робота над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи триває.

За словами Ташевої, особливу увагу планують приділити реінтеграції тимчасово окупованих територій і правам людини.