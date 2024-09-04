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МВФ закликає Україну до підвищення податків та знецінення гривні – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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МВФ закликає Україну до підвищення податків та знецінення гривні – Bloomberg
Фонд планує стимулювати уряд України до отримання додаткової підтримки у розмірі $50 млрд шляхом використання заморожених активів російського центрального банку
фото з відкритих джерел

МВФ: Запропоновані урядом податкові зміни є недостатньо жорсткими

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає Україну прискорити девальвацію національної валюти, знизити процентні ставки та підвищити податки, щоб допомогти країні подолати бюджетний дефіцит. Це питання стало ключовим під час поточного візиту представників МВФ до Києва. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час візиту здійснюють перегляд кредитної програми на $15,6 млрд. У разі позитивних результатів перегляду, Україна зможе отримати наступний транш у розмірі $1,1 млрд.

За словами джерел, Національний банк України не підтримує подальшу девальвацію гривні, оскільки це може поставити під загрозу цінову стабільність. Водночас такі заходи разом із підвищенням податків можуть викликати соціальне невдоволення, адже українці вже постали перед економічними труднощами через війну.

МВФ також вважає, що запропоновані урядом податкові зміни є недостатньо жорсткими. Вони наполягають на підвищенні податку на додану вартість (ПДВ) та інших зборів для збільшення державних доходів.

Попри отриману міжнародну допомогу загалом на суму $122 млрд, Україна все ще має значний бюджетний дефіцит, який, за оцінками прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, складає $15 млрд на наступний рік.

МВФ також планує стимулювати уряд України до отримання додаткової підтримки у розмірі $50 млрд шляхом використання заморожених активів російського центрального банку.

Нагадаємо, команда МВФ планує візит до України. Водночас МВФ вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправить свою офіційну місію до Москви. Цей крок МВФ викликає неоднозначну реакцію, оскільки багато західних країн критикували організацію за надто оптимістичні прогнози для російської економіки та застереження щодо конфіскації заморожених російських активів.

Як повідомлялося, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: Національний банк податки Меморандум українці Україна

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