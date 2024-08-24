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Зеленський відзначив державними нагородами спортсменів та отримав коштовний подарунок від Усика

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський відзначив державними нагородами спортсменів та отримав коштовний подарунок від Усика
Олександр Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC
фото: скріншот із відео

Президент привітав переможців і призерів Олімпійських ігор та їхніх тренерів із Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський привітав переможців і призерів Олімпійських ігор та їхніх тренерів із Днем Незалежності та відзначив їх державними нагородами. Про це інформує Офіс президента.

Він подякував олімпійцям за те, що вони прославляють незалежність і доводять силу нашої держави.

«Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, – ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями – ми змагалися всією країною разом із вами», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський відзначив державними нагородами спортсменів та отримав коштовний подарунок від Усика фото 1

Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.

Глава держави також відзначив олімпійців орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерів українських атлетів і атлеток – нагородами й почесними званнями.

«Ми разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава. Україна, яка бореться. Україна, якій може бути дуже боляче, важко, але вона встає і продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати», – наголосив Володимир Зеленський.

Наприкінці зустрічі олімпійці передали Президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, створений французьким ілюстратором Уго Гаттоні.

Зеленський відзначив державними нагородами спортсменів та отримав коштовний подарунок від Усика фото 2

Боксер Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Його спортсмен здобув ще 2018 року, а цьогоріч у травні повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями. Це особливий пояс, виготовлений спеціально для цього поєдинку.

Сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі у Києві Глава держави також відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, а нещодавно Президент вручив їм відзнаки «Національна легенда України».

Нагадаємо, що фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту. Вона стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести. Також Харлан стала п'ятою спортсменкою з України, якій вдалося виграти два олімпійських золота.

Також український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Але згодом відмовився від звання абсолютного чемпіона світу.

Теги: незалежність держава Володимир Зеленський Україна Олександр Усик президент Офіс президента орден подарунок

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