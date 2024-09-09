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Україна готує саміт Кримської платформи: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна готує саміт Кримської платформи: названо дату
За словами Зеленського, у середу, 11 вересня, відбудеться саміт Кримської платформи
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Особливу увагу на саміті планують приділити реінтеграції тимчасово окупованих територій і правам людини

Саміт Кримської платформи відбудеться вже цього тижня, 11 вересня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат Саміт перших леді і джентльменів, який теж відбудеться цього тижня. І готуємо нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради більших можливостей для нашого суспільства і зараз наближення справедливого миру», – наголосив президент.

Кримська платформа – ініційований Україною новий формат міжнародний консультаційно-координаційний формат Кримська платформа збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів.

Нагадаємо, представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що повноцінна робота над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи триває.

«Ми вже зараз працюємо з Міністерством закордонних справ й Офісом президента України над загальною гранд-концепцією саміту Кримської платформи», – сказала вона на Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.

За словами Ташевої, особливу увагу планують приділити реінтеграції тимчасово окупованих територій і правам людини.

До слова, Саміт перших леді та джентльменів, заснований дружиною Президента України Оленою Зеленською. Це міжнародна діалогова платформа подружжів перших осіб країн світу, започаткована у 2021 році для обміну досвідом та реалізації спільних проектів заради добробуту людей на планеті. Перший, другий та третій саміти відбулися у 2021, 2022 та 2023 роках.

Теги: Крим Володимир Зеленський президент

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