Головна Думки вголос Ігор Тишкевіч
search button user button menu button
Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Концентрація білоруських військ біля кордону: чого добивається Лукашенко?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Що криється за концентрацією білоруських військ біля кордону?
колаж: glavcom.ua

Чи наважиться Лукашенко піти на конфлікт?

Вчора ввечері МЗС України оприлюднило заяву щодо концентрації білоруських військ неподалік кордону з Україною. Варто зазначити, це перша така заява за достатньо великий проміжок часу. Звісно, що в українських ЗМІ тези документа стали новиною з Топ-3 вчорашнього вечора.

Моніторингові ресурси (по обидва боки кордону) дають інформацію що, у Гомельській області сконцентровано від 1000 до 1500 військовослужбовців. Причому немає додаткового перекидання військ до інших ділянок кордону.

Керівник центру протидії дезінформації РНБО відреагував на заяву наступним чином «По Білорусі. Не варто панікувати, станом на зараз всі «загрози наступу з Білорусі» виключно інформаційні, не більше».

Зрештою, позавчорашній обмін військовополоненими (як і більшість обмінів до того) проходив через Білоруську територію. Причому доходило до анекдотичної ситуації. Вперше білоруська сторона дала кожному полоненому щось на зразок «продуктового набору» (варто відзначити що кожному з обох сторін).

Дуже цікаво й те, що заклик МЗС, зафіксований у заяві – «відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню» є невикональним з погляду розмірів Білорусі. Якщо брати навіть систему «Полонез» (аналог Himars, Проте з дальністю 300-330 км), то це означатиме відвід навіть за Мінськ.

Виникає запитання: навіщо. На мою думку, зараз маємо інформаційно-політичну операцію. З однієї сторони, Лукашенко боїться воювати проти України. До того ж настрої населення у цьому питанні незмінні – близько 80% проти того, щоб білоруська армія вступала у війну на стороні РФ.

З іншої сторони той же Лукашенко активно використовує механізми публічних заяв, щоб:

  • на власному інформаційному полі показати себе як лідера, який «захищає» країну. Та робить все щоб запобігти війні (саме так це показує білоруська пропаганда). Логіка – зіграти на антивоєнних настроях для стабілізації свого положення.
  • на російському полі, щоб вже населення РФ сприймало Лукашенку як союзника Кремля, який не вступає у війну згідно з чимось на зразок «таємного плану Путіна».

І у першому і у другому випадках Україну представляють як загрозу, або як плацдарм для «недружньої політики країн Заходу».

І тут маємо заяву. Навіщо. Для розуміння ситуації варто згадати декілька подій які збігаються у часи:

  • Загальна політична ситуація навколо Білорусі. Лукашенко проводить ротацію уряду та вперше з 2019 року підвищуються не «люди у погонах». Спробує подавати знаки заходу, почавши визволення політичних в'язнів (поки що суто символічно);
  • Активізувався «китайський трек політики» та саме КНР, швидше за все є силою, що наполягає на поступовій деескалації відносин з «Заходом».
  • Можливі майбутні консультації щодо припинення вогню між Україною та РФ залишають Лукашенку дуже мало часу для маневру. Бо у разі призупинення (навіть не закінчення) війни, більшість сценаріїв для «мінського сідельця при владі» негативні. А вихід на нейтральні чи позитивні змушує починати рухи вже зараз.
  • Операція ЗСУ у Курський області показала, що Росія не зможе гарантувати жодного «захисту» для Лукашенки – на захист власної території їм бракує ресурсів.

Відповідно заява МЗС є політичним інструментом, скерованим на корекцію поведінки саме Лукашенки. Це повторення старої тези, яку доносила українська сторона з 2022 року – «не влазь, бо вб'є». Тільки зараз публічно. Фактично, заява є достатньо різкою і це може сприйматися як підняття ставок.

Дослівне виконання закликів є неможливим як з політичної, так і з «географічної» точки зору. Удару з білоруської сторони навряд чи буде (найближчім часом – для удару немає сил та засобів), удару з української, відповідно, тако ж.

Але на тлі неспроможності РФ бути «гарантом безпеки для Лукашенки» у часі війни та зовнішнього тиску зі сторони тієї ж КНР, заява МЗС може мати наступні політичні цілі:

  • демонстрацією того, що в публічному полі Лукашенко вже не буде монополістом та не зможе грати у театрі одного актора;
  • натяком на те, що активною риторикою українська сторона може донести до частини білоруського населення (у Білорусі), що Лукашенко є не «гарантом безпеки для громадян», а фактором які її створює. Що вкрай важливо та відчутно для офіційного Мінську, зважаючі на електоральну кампанію початку 2025 року.

Фактично це можна сприймати як спробу частини політичних еліт України зіграти на вигідному балансі зовнішніх факторів та підказати Лукашенку, що варто більш рішуче та показово змінювати свою поведінку. Звісно, у Мінську буде, швидше за все, якась публічна відповідь. До прикладу, різка заява.

А ось щодо дій – подивимось найближчі місяці.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Білорусь росія кордон Олександр Лукашенко конфлікт армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег та Марія Височанські є найбільшою підтримкою своєї доньки, капітанки національної команди у групових вправах Марії Височанської
Щемливий момент на Олімпіаді: за українську гімнастку приїхав повболівати батько-військовий
10 серпня, 14:19
Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки
Нічна атака РФ на Херсон: є загиблий та поранені
31 липня, 08:38
Росія передала Заходу 16 політв’язнів
Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі
2 серпня, 09:41
8 липня РФ завдала ракетного удару по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм
1 серпня, 15:54
Першим з борту літака зійшов Пол Вілан
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
2 серпня, 07:32
Розслідувачі підловили міноборони РФ на брехні
Ситуація в Курській області. Російське міноборони викрито на брехні
11 серпня, 18:33
Український військовий допоміг старенькій попити
ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео
18 серпня, 20:56
Триває п'ята доба пожежі на нафтобазі в Ростовській області
На нафтобазі, яка горить п’яту добу на Ростовщині, пролунав новий вибух (відео)
22 серпня, 11:42
22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС-Феросплавна»
Запорізька АЕС на межі блекауту – Енергоатом
23 серпня, 11:19

Ігор Тишкевіч

Концентрація білоруських військ біля кордону: чого добивається Лукашенко?
Концентрація білоруських військ біля кордону: чого добивається Лукашенко?
Хто може очолити Білорусь після Лукашенка
Хто може очолити Білорусь після Лукашенка
Азербайджан, «Газпром» та відчай Путіна
Азербайджан, «Газпром» та відчай Путіна
Азербайджанський газ із російським слідом: чого чекати Україні та ЄС?
Азербайджанський газ із російським слідом: чого чекати Україні та ЄС?
П'ять ключових політичних провалів РФ на тлі операції у Курській області
П'ять ключових політичних провалів РФ на тлі операції у Курській області
Світова криза та наша війна
Світова криза та наша війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7388
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
5951
Робота ППО на Київщині та сирени в Польщі: головне за ніч

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua