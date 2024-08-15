Лондон намагається переконати союзників дозволити Україні застосовувати Storm Shadow – Times

Україна може отримати дозвіл на використання ракет Storm Shadow для атак Росії

Times: Війська України просуваються вглиб Росії

Британські міністри намагаються переконати союзників дозволити Україні використовувати надані їй крилаті ракети Storm Shadow для завдання ударів по території Росії. Про це пише британська газета Times.

Ексглава британського Міноборони Бен Уоллес, чиї слова наводить видання, говорив, що коли був міністром, дозволив Україні вражати цілі на території Росії, використовуючи «будь-яку зброю, яку їй було поставлено», за винятком ракет великої дальності Storm Shadow.

Після приходу до влади лейбористів та зміни глави відомства Міноборони Британії заявило, що його офіційна позиція не змінилася. Водночас у міністерстві зазначили, що Україна має «явне право на самооборону… що не відкидає проведення операцій на території Росії».

Проте «за лаштунками» міністри намагаються переконати союзників дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по Росії, пише видання. За даними The Times, союзники побоюються, що надання такого дозволу призведе до ескалації.

Дальність ракет Storm Shadow складає 250 км. Це втричі більше, ніж у ракет, які Україна використала й досі, зазначає газета.

На початку липня новий глава британського уряду Кір Стармер заявив, що Україна має сама вирішувати, як використовувати отримані від Британії далекобійні ракети Storm Shadow. Президент Володимир Зеленський на тлі боїв у Курській області доручив домогтися дозволу Заходу на використання його далекобійної зброї на російській території.

Пізніше в британському уряді наголосили, що Лондон не давав Україні згоди на використання Storm Shadow під час атаки на Курську область. Втім, колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у контексті заяв російського диктатора Володимира Путіна щодо операції ЗСУ у Курській області нагадав, що Росія окупувала в рази більшу територію України. Тому скарги Путіна слід розглядати у цьому контексті.