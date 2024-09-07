7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна брати і давати гроші у борг

7 вересня відзначається День воєнної розвідки, День кіберспорту в Україні, Міжнародний день поліцейського співробітництва, Всесвітній день бороди. Віряни вшановують день пам’яті святого мученика Созонта.

День воєнної розвідки

Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 2022 року. Воно вшановує внесок воєнної розвідки у захист національних інтересів та зміцнення обороноздатності держави. Історія воєнної розвідки України починається від 1992 року, коли було створено Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України.

Від того часу розвідники відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки країни, зокрема під час конфліктів на сході України.

Українські військові розвідники швидко здобувають новий досвід і стали однією з основ української державності. Лише з часом ми зможемо дізнатися про результати роботи наших розвідників, адже про більшість успіхів розвідки не можна говорити публічно. Втім, беззаперечним результатом її діяльності є здобутки нашої держави на полі бою, звільнення наших територій від російських окупантів і впевненість у майбутній перемозі.

Саме від розвідників залежить успіх бойової операції. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух збройних сил, визначати сильні та слабкі сторони ворога. Надзвичайно важливим є те, що розвідка наповнює доказову базу щодо російських агресії та воєнних злочинів на території України.

День кіберспорту в Україні

Кіберспорт був частиною української культури відтоді, як з’явилися комп’ютерні ігри. Протягом багатьох років Україна створила одні з найсильніших кіберспортивних команд, які змагаються у таких світових хітах, як Quake, CS:GO та Fortnite. Серед них виділяється команда NAVI з Dota 2, яка здобула міжнародну славу та численні престижні нагороди.

Офіційне визнання кіберспорту в Україні відбулося у 7 вересня 2020 році, що стало важливою віхою на шляху розвитку кіберспорту в країні. Це визнання проклало шлях до створення Федерації кіберспорту України, яка відтоді відіграє важливу роль у популяризації кіберспорту, підготовці команд, організації чемпіонатів, залученні інвестицій та спонсорської підтримки для української кіберспортивної сцени. Саме 7 вересня відзначається ще одна дата як День кіберспорту в Україні.

Міжнародний день поліцейського співробітництва

Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 2022 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливу роль, яку відіграють національні та міжнародні правоохоронні органи у забезпеченні глобальної безпеки. Цей день підкреслює необхідність тісної міжнародної співпраці для боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.

Особливу увагу приділяють гендерній рівності в правоохоронних органах, адже участь жінок у поліції має вирішальне значення для ефективної та підзвітної служби.

Всесвітній день бороди

Щорічно припадає на першу суботу вересня. Це унікальне свято, яке вшановує власників бороди та тих, хто цінує стиль і індивідуальність, яку вона символізує. Історія святкування дня бороди бере свій початок у Скандинавії, де борода асоціювалася з силою, витривалістю та мудрістю.

Під час святкування проводяться різноманітні заходи, такі як конкурси на найкращу бороду, де учасники демонструють не лише довжину та густину, але й креативність у створенні різноманітних зачісок та візерунків.

Яке сьогодні релігійне свято

7 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Созонта. Він жив у IV столітті в Малій Азії та був пастухом. Він відомий своєю відданістю християнській вірі та мужністю перед обличчям переслідувань. Одного разу уві сні йому явився Ісус Христос і закликав його до мученицької смерті. Після цього Созонт вирушив до міста Помпеополь, де розбив золотого ідола в язичницькому храмі та роздав золото бідним.

Коли язичники виявили зникнення частини ідола, вони почали переслідувати християн. Щоб врятувати невинних, Созонт зізнався у своєму вчинку. Його піддали жорстоким тортурам, але він залишився непохитним у своїй вірі. Врешті-решт, його спалили живцем 304 року.

Що не можна робити цього дня

Не слід хвалитися достатком, щастям і здоров'ям.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Заборонено сваритися, лихословити.

Народні прикмети

На цибулі багато лушпиння – до морозної зими;

журавлі летять повільно та високо – чекайте на дощову осінь;

на небі мало хмар – зима буде вітряною і холодною;

шишки ростуть низько – до морозної ранньої зими.

Пам’ятні події 7 вересня

70 – римляни захоплюють і сплюндровують Єрусалим;

1792 – перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висаджується в Тамані;\

1812 – відбувається переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії;

1822 – Бразильська імперія оголошує незалежність від Португальського королівства;

1892 – у США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами – в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;

1940 – Третій Рейх розпочинає бомбардування Лондона;

1971 – у Києві оголошують про споріднення й братання міст Києва і Кіото.





Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.