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Скільки загинуло риби через забруднення Сейму та Десни: дані Міндовкілля

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки загинуло риби через забруднення Сейму та Десни: дані Міндовкілля
У річці Десна та Сейм стався мор риби
фото з відкритих джерел

Міндовкілля зауважує, що наразі ведеться комплексне спостереження за станом води у Десні

Через забруднення річок Сейм та Десни загинуло майже 30 тонн риби. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів у коментарі Liga.net.

Повідомляється, що із загальної кількості 12 тонн риби загинуло у Сумській області, 17,5 тонн – у Чернігівській області.

Мор риби у річці Сейм
Мор риби у річці Сейм
фото: Держрибагентство

Міндовкілля зауважує, що наразі ведеться комплексне спостереження за станом води у Десні: «Забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі с. Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення дрібної риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані».

У річці Сейм загинула риба через забруднення
У річці Сейм загинула риба через забруднення
фото: Держрибагентство

Нагадаємо, що 10 вересня ситуація зі станом річки Десна у межах Чернігова покращилася. Виконувач обов'язків міського голови розповів, що в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яка збільшила рівень кисню у воді.

Раніше, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроболено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.  

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Теги: екологія Україна Чернігів Мінекології водойма річка водопостачання Київ

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