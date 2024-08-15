Чехія закуповує боєприпаси для України за завищеними цінами – Radio Prague International

Чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт заявив, що снаряди для України закуповувалися за завищеною ціною

Ціна боєприпасів, які закуповувалися для України в рамках чеської ініціативи, виявилася завищеною на 55,5 млн. євро. Про це заявив чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт, пише Radio Prague International.

«Чеська ініціатива з боєприпасів – чудовий проєкт, в рамках якого чеській стороні вдалося залучити значні кошти для підтримки України у боротьбі проти російської агресії. На жаль, чеська влада не знає, як купувати за вигіднішими цінами, що призводить до того, що українська армія отримує на десятки тисяч снарядів менше, ніж могла б. На засіданні комітету Сенату з нагляду за державними коштами хотів відкрити тему цих марнотратних закупівель. Проте частина колег проголосувала за зняття цього питання з порядку денного. Наголошую, жодна інформація, яку хотів обговорити, не є секретною. Усю суттєву інформацію підтвердила мені українська влада. Дуже прикро, що таке принципове питання не обговорювалося. Щоб уникнути неправильного тлумачення та дезінформації щодо встановлених фактів, надаю звіт для ознайомлення громадськості», – написав Вагенкнехт на сторінці у соцмережі X.

За його словами, через це було придбано приблизно на 20 тис. одиниць боєприпасів менше. Сенатор також наголосив, що інформація контролювалася профільним комітетом парламенту України, який перевіряв її в Міністерстві оборони України. У матеріалах для сенаторів Вагенкнехт також заявив, що ціна другої поставки обсягом 80 000 боєприпасів ризикує бути завищена на 505 млн чеських крон (20 млн євро).

Нагадаємо, Прага повинна скоротити свої бажання і амбіції щодо надання боєприпасів Україні. Це виявляється значно дорожче, ніж очікувалося. І до того ж країна стикається з несподіваною конкуренцією та перешкодами.У лютому чеський президент Петр Павел пообіцяв українцям 800 тис. снарядів. Поставки зайняли досить довгий час, проте в червні перші 45 тис. снарядів прибули в Україну, а до кінця року Україна має отримати загалом півмільйона.