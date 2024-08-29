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Зеленський провів секретну нараду із очільниками СБУ та розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський провів секретну нараду із очільниками СБУ та розвідки
За словами Зеленського, на першій нараді був присутній головнокомандувач Олександр Сирський
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу»

Сьогодні, 29 серпня, президент Володимир Зеленський провів дві наради, на яких був присутній головнокомандувач Олександр Сирський та інше військове командування. Про це глава держави повідомив Telegram.

За словами Зеленського, на першій нараді були присутні Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Вони обговорювали лінію фронту і зокрема, ситуацію у Покровську та Торецьку.

«Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях», – написав Зеленський.

Також підіймалось питання операції ЗСУ у Курській області.

На другій нараді були присутні Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та Мінстратегпрому Олександр Камишін. Однак деталі цієї наради президент не розголошує.

«Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу», – написав Зеленський.

Як повідомлялося,  міноборони Росії та інші російські джерела стверджують, що ЗСУ також атакували на схід від Кореневого біля Ольговки, на північ від Суджі біля Малої Локни, на схід від Суджі біля Руської Конопельки та на південний схід від Суджі біля села Борки.

Російські блогери стверджують, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ) зачистили Спірне та відновили контроль над населеним пунктом.

Тим часом інший російський блогер 28 серпня заявив, що росіяни відбили спроби ЗСУ перетнути міжнародний кордон біля Журавлівки у Білгородській області.

Нагадаємо, заступник директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Коен заявив, що російська армія може здійснити спробу контрнаступу з метою повернення під контроль територій в Курській області. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче якнайшвидше вибити українські сили з Курщини, проте на практиці його армія, швидше за все, зіткнеться з «важкими боями».

Як повідомлялося, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів. 

Теги: Олександр Сирський армія путін Володимир Зеленський Україна Кирило Буданов росіяни Василь Малюк Олександр Камишін Міноборони

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