У Мінських домовленостях немає пункту про автономію Донбасу, – Сайдік



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Австрійський дипломат Мартін Сайдік

Україна готова надати особливий статус ОРДЛО в межах реформи децентралізації

У Мінських домовленостях немає пункту про надання автономії Донбасу, як на цьому наполягає російська сторона, натомість міститься положення про особливий статус ОРДЛО в межах української децентралізації.

Про це в інтерв’ю виданню Die Presse заявив австрійський дипломат Мартін Сайдік, який з 2015 по 2019 рік був спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Потім з’явився ще один елемент з російської сторони: вимога автономії – поняття, яке марно шукати в тексті Мінських домовленостей. Там є лише децентралізація. Тож якщо українці не хочуть говорити про автономію, я можу це зрозуміти», – заявив він.

За словами Сайдіка, Україна готова надати особливий статус ОРДЛО в межах реформи децентралізації, «але спочатку має бути чітко прояснена безпекова сторона». Зокрема, потрібно визначити, як Україна поверне повний суверенітет над усією територією Донецької та Луганської областей.

«Проблема полягає в тому, що поки що росіяни та сепаратисти не хочуть говорити про цей «День X», – заявив Сайдік.

Як повідомлялося, Верховна Рада 12 грудня 2019 року ухвалила зміни до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня підписав цей закон.

Водночас президент РФ Володимир Путін на пресконференції 19 грудня заявив, що закон про особливий статус Донбасу є «ключем Мінських угод» і має бути закріплений у Конституції України.

Натомість міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголошував, що закріплення особливого статусу окупованої частини Донбасу в Конституції України виключено.