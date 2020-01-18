Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі



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Разумков зазначив, що продовження закону про особливий статус Донбасу було вимушеним кроком.

До розробки нової редакції законопроекту про особливий статус Донбасу будуть залучені суспільство і міжнародні партнери.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі Україна 24.

«Те, що було необхідно зробити Верховній Раді України, ми зробили — ми продовжили той закон, який діяв до цього. Це був вимушений крок, тому що до нього прив’язані багато речей, в тому числі і санкції, в тому числі і співпрацю в рамках мінських домовленостей, і багато інших речей », — зазначив Разумков.

Він додав, що «коли президент прямував на зустріч нормандської четвірки, ми розуміли, що нам належить робити деякі кроки».

«Прийшли до того, що саме такий крок буде найбільш ефективним», — додав Разумков.

«Надалі, як і говорив президент, в цьому плані він є ключовою фігурою, яка займається цим напрямком в державі, ми будемо писати нову редакцію закону, залучаючи як суспільство, так і міжнародних партнерів та всіх, кого цей законопроект так чи інакше буде стосуватися. Для того, щоб ми змогли зробити якісний закон, який буде працювати в інтересах держави Україна «, — підсумував спікер.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада України продовжила на рік — до 31 грудня 2020 року — дію тимчасового закону про особливий статус ОРДЛО.