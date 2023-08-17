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У нардепів Железняка та Коваль народився син

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У нардепів Железняка та Коваль народився син
Нардепи Ярослав Железняк та Ольга Коваль
фото з відкритих джерел

Хлопчика назвали Іваном

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк став батьком. Про це він повідомив у Telegram.

Хлопчика назвали Іваном.

«Синку, ти народився в найважчі часи для нашої держави. Але попереду на тебе чекають її найкращі часи. Ти носиш імʼя мого батька, будь гідний його. З появою на світ, Іване Ярославовичу», – йдеться в повідомленні.

Мамою новонародженого є нардепка від «Слуги народу» Ольга Коваль.

«Ні, дитині народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається. Все сам – нічого сидіти на шиї у батьків», – додав Железняк.

У нардепів Железняка та Коваль народився син фото 1

Нагадаємо, Нардеп Ярослав Железняк одружився з Ольгою Коваль 1 березня.

До слова, Железняк, за даними ЗМІ, вже був одружений. Його дружина Антуанетта родом із Білої Церкви, підприємець, займалася роздрібною торгівлею в інтернеті. Зараз вона, судячи з знімків в соцмережі, перебуває за кордоном. Про особисте життя Ольги Коваль раніше нічого не було відомо. 

Теги: партія Слуга народу партія Голос Ярослав Железняк дитина

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