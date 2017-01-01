У Порошенка запевняють, що ліквідація райсудів не загрожуватиме справам Майдану

Указ про ліквідацію райсудів президент видасть до 1 січня 2018 року

Указ Президента про реорганізацію районних судів в окружні суди не вплине на розгляд справ щодо Майдану. Про це зазначив під час зустрічі із журналістами заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, повідомляє «Укрінформ». «Ухвалення рішення про ліквідацію та реорганізацію не означатиме, що суди призупинять свою



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Заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов

Указ про ліквідацію райсудів президент видасть до 1 січня 2018 року

Указ Президента про реорганізацію районних судів в окружні суди не вплине на розгляд справ щодо Майдану.

Про це зазначив під час зустрічі із журналістами заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, повідомляє «Укрінформ».

«Ухвалення рішення про ліквідацію та реорганізацію не означатиме, що суди призупинять свою роботу. Вони (суди - ред.) припинять працювати лише тоді, коли у цьому окрузі фактично запрацює новий суд», - сказав Філатов.

Він додав, що фактичну дату ліквідації конкретного суду і початку роботи окружного суду визначатиме Державна судова адміністрація після відповідних консультацій із судами.

Указ про ліквідацію райсудів президент видасть до 1 січня 2018 року.

Філатов розповів, що указ передбачає зміни в райсудах у бік укрупнення. У містах працюватиме в окружних судах по 30-40 суддів.

«Буде змінена судова карта. У нас не буде судів, у яких працює три судді. Один з яких на лікарняному, інша в декреті, а третій у відпустці. І в результаті в районі відсутнє правосуддя. Тому суди будуть укрупнюватися, будуть створюватися окружні суди», - пояснив він.

Крім того, у наступному році планується також оптимізація апеляційних судів, пообіцяв заступник глави Адміністрації президента.

Як повідомлялося, в Адміністрації президента підготували проекти указів «Про ліквідацію місцевих загальних судів та утворення окружних судів».

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