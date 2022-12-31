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Данілов назвав найбільшу помилку Путіна

glavcom.ua
Данілов назвав найбільшу помилку Путіна
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО вважає, що головний зміст подій 2023 року – зупинити ненависть українців

Рішення написати на Україну та стало найбільшою історичною помилкою очільника Кремля і Росії. Про це у твітері написав секретар РНБО Олексій Данілов.

«Підсумки 2022 і прогноз на 2023 рік. Найбільша історична помилка путіна і рАсеї – це напасти на Україну. Тепер головним змістом подій 2023 року буде не питання перемогти росію, а зупинити Україну в її ненависті до кривавих «братів» після того, як ми вийдемо на кордони 1991 року», – йдеться у дописі.

Раніше Данілов заявив, що українська армія може вторгнутися в Росію, якщо цей крок буде необхідний для захисту країни. «Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця», – сказав секретар РНБО.

Також Олексій Данілов вважає, що Кремль перестав погрожувати ядерною зброєю, оскільки прислухався до думки Китаю.

У той же час коментуючи заяву прессекретаря Путіна про необхідність поступок з боку України, секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що у Кремлі випали з реальності.

 

Теги: війна путін росія Олексій Данілов РНБО агресія тероризм

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