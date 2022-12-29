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ЗСУ можуть зайти на територію Росії. Данілов зробив гучну заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ можуть зайти на територію Росії. Данілов зробив гучну заяву
Секретар РНБО впевнений, що Кремль своїми діями лише наближає кінець існування РФ
фото з відкритих джерел

Данілов: «Росія в тому вигляді і межах, в яких зараз є, існувати не буде»

Українська армія може вторгнутися в Росію, якщо цей крок буде необхідний для захисту країни. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Kyiv Post.

«Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця», – сказав Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що Кремль своїми діями лише наближає кінець існування Російської Федерації, намагаючись знищити Україну.

«Кінець Росії буде неодмінно. Цей кінець вони творять самостійно, це їх рішення. Вони сьогодні знищують свою країну. Росія в тому вигляді і межах, в яких зараз є, існувати не буде після того, як вони прийняли рішення воювати з Україною», – додав Данілов.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському – веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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