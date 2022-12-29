ЗСУ можуть зайти на територію Росії. Данілов зробив гучну заяву

Данілов: «Росія в тому вигляді і межах, в яких зараз є, існувати не буде»

Українська армія може вторгнутися в Росію, якщо цей крок буде необхідний для захисту країни. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Kyiv Post.

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«Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця», – сказав Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що Кремль своїми діями лише наближає кінець існування Російської Федерації, намагаючись знищити Україну.

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«Кінець Росії буде неодмінно. Цей кінець вони творять самостійно, це їх рішення. Вони сьогодні знищують свою країну. Росія в тому вигляді і межах, в яких зараз є, існувати не буде після того, як вони прийняли рішення воювати з Україною», – додав Данілов.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському – веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.