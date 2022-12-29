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Данілов пояснив, чому Путін перестав погрожувати ядерною зброєю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому Путін перестав погрожувати ядерною зброєю
Росія стала монополістом у сфері безпекової ситуації
фото з відкритих джерел

Данілов переконаний, що Китай може впливати на Кремль у питаннях війни проти України

Росія припинила погрожувати світові ядерним ударом і змінила свою риторику. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов виданню Kyiv Post.

«Все затихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні щодо Китаю», – зазначив Данілов.

Він пояснив, що загалом Китай може впливати на Кремль у питаннях війни проти України.

«Фактично РФ буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків», – наголосив секретар РНБО.

І нагадав, що РФ у 1994 році мала стати гарантом безпеки України на заміну тій величезній кількості, у тому числі ядерної, зброї, якою зараз росіяни шантажують Україну і весь світ.

Проте, на думку Данілова, Захід тоді ухвалив хибне рішення і прийняв Росію як монополіста у сфері безпекової ситуації майже на всьому пострадянському просторі.

«І це була їх велика помилка. Я думаю, зараз вони це визнали. Якщо на сьогодні не буде ситуації, пов’язаної з ліквідацією ядерної зброї на території Росії, то Україна і весь світ не зможуть жити в спокої. Тому що у божевільних потрібно забирати сірники, зброю та гострі предмети», – резюмував секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов заявив, що українська армія може вторгнутися в Росію, якщо цей крок буде необхідний для захисту країни.

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Теги: війна путін ядерна зброя росія Україна Олексій Данілов

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