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    У Саакашвілі розкритикували кампанію Гриценка

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    <span>Анатолій Гриценко</span>
    Анатолій Гриценко

    Гриценку радять звернути увагу на політичний досвід Еммануеля Макрона

    У партії «Рух нових сил», лідером якої є Михайло Саакашвілі, вважають, що передвиборча кампанія Анатолія Гриценка – «не драйвова і застаріла». Про це заявив один із представників «Руху нових сил», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв’ю «Главкому».

    «Чесно кажучи, його кампанія для мене не драйвова. Попри всю мою повагу до Анатолія Степановича, вона виглядає застарілою. У ній немає сучасного драйву», - говорить Сакварелідзе.

    Він вважає, що, не маючи політичної інфраструктури, Гриценко має зараз створювати народну інфраструктуру, використовуючи сучасні технології, як це, наприклад, робить Макрон.

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    «В іншому випадку його кампанія так і залишиться застарілою, не інноваційною, нічим не буде відрізнятися від кампаній конкурентів. У цьому його проблема. Гриценку треба наразі максимально задати темп», - резюмував Сакварелідзе.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка

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    Давід Сакварелідзе Михайло Саакашвілі Рух нових сил Анатолій Гриценко
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