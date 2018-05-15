У Саакашвілі розкритикували кампанію Гриценка

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Анатолій Гриценко

Гриценку радять звернути увагу на політичний досвід Еммануеля Макрона

У партії «Рух нових сил», лідером якої є Михайло Саакашвілі, вважають, що передвиборча кампанія Анатолія Гриценка – «не драйвова і застаріла». Про це заявив один із представників «Руху нових сил», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв’ю «Главкому».

«Чесно кажучи, його кампанія для мене не драйвова. Попри всю мою повагу до Анатолія Степановича, вона виглядає застарілою. У ній немає сучасного драйву», - говорить Сакварелідзе.

Він вважає, що, не маючи політичної інфраструктури, Гриценко має зараз створювати народну інфраструктуру, використовуючи сучасні технології, як це, наприклад, робить Макрон.

«В іншому випадку його кампанія так і залишиться застарілою, не інноваційною, нічим не буде відрізнятися від кампаній конкурентів. У цьому його проблема. Гриценку треба наразі максимально задати темп», - резюмував Сакварелідзе.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка