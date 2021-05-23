У «Слузі народу» розповіли, як Тищенко відреагував на покарання за вечірку

«Слуги народу» сподіваються, що втретє Микола Тищенко «на ті ж граблі не наступить»

За словами глави партії «Слуга народу», догана є «серйозним покаранням»

Нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко «не в захваті» від винесеної йому іншими депутатами догани за влаштовану в квітні в розпал карантину вечірку на честь дня народження дружини.

Про це в інтерв'ю «24 каналу» розповів глава партії «Слуга народу» і заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко.

«Я знаю його реакцію на догану. Він точно не в захваті від цього, як і будь-яка людина, яку публічно обговорюють», – сказав він.

За словами Корнієнка, догана є «серйозним покаранням».

«Це перший прецедент в історії партії, такого ще не було. У нашому статуті два види таких покарань: догана і виключення з партії. З партії виключали тільки нардепа Олександра Дубинського за його системну непокору», – розповів Корнієнко.

Він же висловив надію, що «Тищенко втретє на ті ж граблі не наступить.

Раніше стало відомо, що народний депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Натомість Микола Тищенко заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Згодом голова партії «Слуга народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка.

Також Арахамія вважає, що Тищенко може спокутувати свою провину за вечірку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.