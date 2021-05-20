«Слуги народу» прийшли в парламент у зелених вишиванках (фото)

Цьогоріч День вишиванки в Україні припало на 20 травня

Депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк надягла зелену сукню з вишивкою

Деякі члени партії «Слуга народу» в День вишиванки одягнули національне вбрання зеленого кольору. Відповідні світлини з'явилися в мережі Facebook.

Так, депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк надягла зелену сукню з вишивкою. А нардеп від «Слуги народу» Сергій Гривко убрався в сорочку із зеленим орнаментом.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала українців із Днем вишиванки. Вона пояснила, чому люди повинні святкувати цей день.

Військові 93 ОМБр Холодний Яр записали зворушливе відео та привітали українців із Днем вишиванки.

Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

Сьогодні будівлю Харківської ОДА прикрасила величезна вишиванка. Фасад будинку рад оздобили двома 13-метровими банерами з українським орнаментом.