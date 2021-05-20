У «Слузі народу» розказали, як покарали Тищенка за таємну вечірку дружини

Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну

Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті

Народний депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень, заявив голова фракції Давид Арахамія в коментарі Радіо Свобода.

«Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану», – сказав Арахамія.

Інформацію підтвердили нардепи від «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Натомість Микола Тищенко заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Згодом голова партії «Слуга народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка.

Також Арахамія вважає, що Тищенко може спокутувати свою провину за вечірку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.