У «Слузі народу» заявили, що не відмовляються від ідеї створити коаліцію



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«Слуга народу» розглядає варіант створення коаліції Фото: Главком

«Слуга народу» продовжує працювати над коаліційною угодою

Партія «Слуга народу» не відмовляється від можливості утворити з іншими політсилами коаліцію, попри те, що партія сама отримає парламентську більшість.

Про це в ефірі «Громадського» заявила п’ятий номер списку «Слуги народу» Галина Янченко.

«З одного боку, ми дійсно маємо більшість, якою можна приймати рішення, з іншого боку, ми зацікавлені в тому, щоби і надалі консолідувати суспільство, і щоби фактично ті рішення, які будуть прийматися Верховною Радою, представляли якомога більшу кількість українських виборців, тому ми не відмовляємося від переговорів, не відмовляємося від коаліції, і це теж абсолютно один із можливих сценаріїв», - сказала вона.

Янченко також підтвердила, що «Слуга народу» продовжує працювати над коаліційною угодою.

Вона додала, що попередньо «Слуга народу» планує, що перше засідання нового скликання парламенту відбудеться 24 серпня.

Раніше політолог розповіла, чим загрожує монополізація парламенту однією політсилою.

Також лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук назвав чотири «червоних лінії» в питанні формування коаліції з іншими політичними силами.