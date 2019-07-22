Вакарчук назвав «червоні лінії» в питанні формування коаліції



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Вакарчук заявив, що поки тільки одна партія «абсолютно відпадає» через різні цінності

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук назвав чотири «червоних лінії» в питанні формування коаліції з іншими політичними силами.

Коаліція повинна створюватися на основі коаліційної угоди, заявив Вакарчук в інтерв'ю 24 каналу.

Партія Голос готова сформувати коаліцію з іншими партіями, за його словами, після перевірки наступних «червоних ліній»: рух України до Європи, ЄС і НАТО; принцип рівності всіх перед законом і невідворотність покарання; економіка без олігархів і спуск депутатів «з неба на землю».

«Якщо ми з цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися», - зазначив Вакарчук.

Також лідер «Голосу» підкреслив, що поки тільки одна партія з п'яти, які за даними екзит-полів проходять в Раду, «абсолютно відпадає» через різні цінності.

За першими даними екзитполів партія Вакарчука долає прохідний бар'єр та проходить до Верховної Ради.

У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.