Вакарчук назвав «червоні лінії» в питанні формування коаліції
Вакарчук заявив, що поки тільки одна партія «абсолютно відпадає» через різні цінностіЛідер партії «Голос» Святослав Вакарчук назвав чотири «червоних лінії» в питанні формування коаліції з іншими політичними силами.
Коаліція повинна створюватися на основі коаліційної угоди, заявив Вакарчук в інтерв'ю 24 каналу.
Партія Голос готова сформувати коаліцію з іншими партіями, за його словами, після перевірки наступних «червоних ліній»: рух України до Європи, ЄС і НАТО; принцип рівності всіх перед законом і невідворотність покарання; економіка без олігархів і спуск депутатів «з неба на землю».
«Якщо ми з цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися», - зазначив Вакарчук.
Також лідер «Голосу» підкреслив, що поки тільки одна партія з п'яти, які за даними екзит-полів проходять в Раду, «абсолютно відпадає» через різні цінності.
За першими даними екзитполів партія Вакарчука долає прохідний бар'єр та проходить до Верховної Ради.
У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.
Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
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Слуга народу42.12%
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ОПЗЖ12.69%
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Європейська солідарність8.70%
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Батьківщина8.20%
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Голос6.41%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.99%
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Сила і честь3.72%
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Опозиційний блок3.24%
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Свобода2.34%
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Партія Шарія2.22%
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Українська стратегія Гройсмана2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.71%
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Партія зелених України0.67%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Аграрна партія України0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.12%
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Патріот0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.