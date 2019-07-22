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    Вакарчук назвав «червоні лінії» в питанні формування коаліції

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    Вакарчук назвав «червоні лінії» в питанні формування коаліції

    Вакарчук заявив, що поки тільки одна партія «абсолютно відпадає» через різні цінності

    Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук назвав чотири «червоних лінії» в питанні формування коаліції з іншими політичними силами.

    Коаліція повинна створюватися на основі коаліційної угоди, заявив Вакарчук в інтерв'ю 24 каналу.

    Партія Голос готова сформувати коаліцію з іншими партіями, за його словами, після перевірки наступних «червоних ліній»: рух України до Європи, ЄС і НАТО; принцип рівності всіх перед законом і невідворотність покарання; економіка без олігархів і спуск депутатів «з неба на землю».

    «Якщо ми з цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися», - зазначив Вакарчук.

    Також лідер «Голосу» підкреслив, що поки тільки одна партія з п'яти, які за даними екзит-полів проходять в Раду, «абсолютно відпадає» через різні цінності.

    За першими даними екзитполів партія Вакарчука долає прохідний бар'єр та проходить до Верховної Ради. 

    У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

    Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку  21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.12%
    • ОПЗЖ
      12.69%
    • Європейська солідарність
      8.70%
    • Батьківщина
      8.20%
    • Голос
      6.41%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.99%
    • Сила і честь
      3.72%
    • Опозиційний блок
      3.24%
    • Свобода
      2.34%
    • Партія Шарія
      2.22%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.71%
    • Партія зелених України
      0.67%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Аграрна партія України
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.12%
    • Патріот
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
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