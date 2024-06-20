У центрі уваги – енергетична безпека: Зеленський провів засідання Ставки

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Сьогодні, 20 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке було присвячене питанню енергетичної безпеки. Про це глава держави повідомив у телеграм.

«Заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука», – зазначив президент.

Зеленський уточнив, що рішенням Ставки було доручено уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

«Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Володимир Зеленський провів ставку, присвячену енергетичній безпеці. pic.twitter.com/sDaOvdox3h — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2024

Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.

«Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни. Ворожі БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергоінфраструктури. Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки уточнюються.