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Зеленський розповів, як розпочав другий день Саміту миру у Швейцарії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як розпочав другий день Саміту миру у Швейцарії
Зеленський зустрівся з президентом Палау
скріншот відео

Глава держави обговорив із президентом Палау питання екологічної безпеки

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Палау Сурангелом Віппсом-молодшим. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Другий день Саміту миру. Обговорили з президентом Палау Сурангелом Віппсом-молодшим питання екологічної безпеки. Ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між нашими державами», – зазначив український лідер.

Він розповів президенту Палау про загрози екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, а так запросив його країну долучитися до імплементації пункту формули миру «Екологічна безпека».

«Дякую за чітку позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу», – наголосив Зеленський.

Крім того, президент України учора мав зустрічі із президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та президентом Кенії Вільямом Руто. Також український лідер зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, представниками Кіпру та Данії.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці діляться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. 

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: Володимир Зеленський Швейцарія саміт

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