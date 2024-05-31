Зміна тарифів на світло: Міненерго зробило уточнення щодо пільг

Місячний обсяг до 2000 кВт*год в опалювальний період тарифікуватиметься по 2,64 грн за кіловат

Нова ціна 4,32 грн діятиме на всі кіловати

Сьогодні, 31 травня, Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Утім, упродовж опалювального періоду передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки.

Як зазначили в Міненерго «нічний тариф» на електроенергію, за наявності двозонного лічильника, становитиме 2,16 грн за кВт/год.

Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

Місячний обсяг до 2000 кВт*год в опалювальний період тарифікуватиметься по 2,64 грн за кіловат. Якщо лічильник покаже більше 2000 кВт*год, то доведеться заплатити за тарифом 4,32 грн, причому за весь спожитий обсяг (без дешевих кіловатів до 2000 кВт*год).

Що буде з тарифами на світло з 1 червня 2024 року.

Новий тариф на електроенергію становитиме 4,32 грн за кіловат. Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн.

Нова ціна 4,32 грн діятиме на всі кіловати. Тобто тариф підняли на 60%. І діятиме він до 1 травня 2025 року. Це означає, що якщо лічильник «накрутив» умовні 150 кВт*год на місяць, то суми у платіжках зростуть із 396 до 648 грн.

Такі споживачі з 1 червня до 30 вересня платитимуть по 4,32 грн за кіловат. А з 1 жовтня до 30 квітня – залежно від обсягу споживання.

До відома, на період воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та тепло. Але він не стосується електрики та холодної води. Рішення щодо цін на електроенергію для населення готувалося протягом кількох тижнів. Через те, що після російських ударів навесні 2024 року склалася критична ситуація в енергосистемі. Через дефіцит генерації у травні знову поверталися до графіків.

«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», – уточнив Галущенко.

Як повідомлялося, з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду 31 травня.